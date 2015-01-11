2021-04-12YEKT12:00:00 | Губерния Фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба» открылась под звуки сальсы Источник: ЧОУНБ









В главном читальном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки открылась фотовыставка, ставшая частью общероссийского выставочного проекта, организованного Российским обществом дружбы с Кубой. Экспозицию дополнили книги, открытки и ноты из фонда ЧОУНБ, а также исторические артефакты, характеризующие яркую и эмоциональную кубинскую культуру.Основу выставки «Первый: Гагарин и Куба» составили исторические кадры визита первого космонавта планеты в Гавану в июле 1961 года, встреч с Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой, простыми кубинцами: студентами, военными, представителями интеллигенции. На этих снимках отражены радушие и искренняя радость от встреч с улыбчивым, обаятельным, располагающим к себе Юрием Гагариным.«Трижды посетив Остров свободы, Юрий Алексеевич проникся глубоким уважением и симпатией к кубинцам. Что, кстати, было взаимным. И в 1964 году при его непосредственном участии было создано Всесоюзное общество советско-кубинской дружбы», – рассказал руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское общество дружбы с Кубой», министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.По его словам, именно Гагарин определил цели, направления и основные принципы деятельности общества. Он же стал его первым президентом. «Сегодня правопреемник этой организации – Российское общество дружбы с Кубой, имеющее представительства в разных регионах страны. И мы, готовясь к празднованию 60-летия первого полета человека в космос, хотели, чтобы как можно больше южноуральцев узнало о вкладе Юрия Алексеевича в развитие международных отношений, в создание основ и традиций советстко-, а после и российско-кубинской дружбы. Поэтому постарались разместить электронный вариант фотовыставки и в других общественных пространствах города и области», – отметил Андрей Пшеницын.С открытием фотовыставки «Первый: Гагарин и Куба» челябинцев поздравили директор ЧОУНБ Наталья Диская и проректор по научной работе ЧелГУ Игорь Бычков. В церемонии также приняли участие поэт и музыкант Роман Япишин, а также преподаватели школы танцев «Сальса-Мастерская» Мария Калашникова и Дмитрий Шабалин, воспитанники областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей, для которых провели первую организованную экскурсию. Состоялся и премьерный показ одноименного с выставкой фильма, рассказывающего о визитах Гагарина на Кубу и деятельности Российского общества дружбы с Кубой.Экспозицию в Публичной библиотеке дополнят еще две - в первом корпусе Челябинского государственного университета и в здании правительства Челябинской области. Уникальные фотографии из личных архивов Гагарина и информагентства ТАСС будут также транслироваться на плазменных панелях общественного транспорта Челябинска, в крупных вокзальных комплексах, а также аэропортах Челябинска и Магнитогорска. 12 апреля, в день 60-летия первого полета человека в космос, будет также открыт доступ к цифровым материалам выставки на трех языках (на сайте Российского общества дружбы с Кубой).Фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба» работает в течение апреля и мая. Ее партнерами стали Государственный исторический музей Южного Урала и сигарный бутик «Арома де Куба».Дополним, что вход на выставку свободный и без возрастных ограничений. Источник: ЧОУНБВ главном читальном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки открылась фотовыставка, ставшая частью общероссийского выставочного проекта, организованного Российским обществом дружбы с Кубой. Экспозицию дополнили книги, открытки и ноты из фонда ЧОУНБ, а также исторические артефакты, характеризующие яркую и эмоциональную кубинскую культуру.Основу выставки «Первый: Гагарин и Куба» составили исторические кадры визита первого космонавта планеты в Гавану в июле 1961 года, встреч с Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой, простыми кубинцами: студентами, военными, представителями интеллигенции. На этих снимках отражены радушие и искренняя радость от встреч с улыбчивым, обаятельным, располагающим к себе Юрием Гагариным.«Трижды посетив Остров свободы, Юрий Алексеевич проникся глубоким уважением и симпатией к кубинцам. Что, кстати, было взаимным. И в 1964 году при его непосредственном участии было создано Всесоюзное общество советско-кубинской дружбы», – рассказал руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское общество дружбы с Кубой», министр финансов Челябинской областиПо его словам, именно Гагарин определил цели, направления и основные принципы деятельности общества. Он же стал его первым президентом. «Сегодня правопреемник этой организации – Российское общество дружбы с Кубой, имеющее представительства в разных регионах страны. И мы, готовясь к празднованию 60-летия первого полета человека в космос, хотели, чтобы как можно больше южноуральцев узнало о вкладе Юрия Алексеевича в развитие международных отношений, в создание основ и традиций советстко-, а после и российско-кубинской дружбы. Поэтому постарались разместить электронный вариант фотовыставки и в других общественных пространствах города и области», – отметилАндрей Пшеницын.С открытием фотовыставки «Первый: Гагарин и Куба» челябинцев поздравили директор ЧОУНБи проректор по научной работе ЧелГУ. В церемонии также приняли участие поэт и музыкант, а также преподаватели школы танцев «Сальса-Мастерская», воспитанники областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей, для которых провели первую организованную экскурсию. Состоялся и премьерный показ одноименного с выставкой фильма, рассказывающего о визитах Гагарина на Кубу и деятельности Российского общества дружбы с Кубой.Экспозицию в Публичной библиотеке дополнят еще две - в первом корпусе Челябинского государственного университета и в здании правительства Челябинской области. Уникальные фотографии из личных архивов Гагарина и информагентства ТАСС будут также транслироваться на плазменных панелях общественного транспорта Челябинска, в крупных вокзальных комплексах, а также аэропортах Челябинска и Магнитогорска. 12 апреля, в день 60-летия первого полета человека в космос, будет также открыт доступ к цифровым материалам выставки на трех языках (на сайте Российского общества дружбы с Кубой).Фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба» работает в течение апреля и мая. Ее партнерами стали Государственный исторический музей Южного Урала и сигарный бутик «Арома де Куба».Дополним, что вход на выставку свободный и без возрастных ограничений. AzAzA 2021-04-12YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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