2021-04-12YEKT12:00:00 | Губерния Публичная библиотека приглашает южноуральцев на Библионочь Источник: Пресс-служба ЧОУНБ









Традиционное, масштабное и долгожданное событие состоится 23 апреля. Рассказываем, какую звезду вы встретите в этот вечер, зачем обязательно брать с собой скафандр и какие космические песни стоит начать учить уже сейчас.Ежегодная акция «Библионочь» в этом году пройдет в России в десятый раз. Тема этого года – «Книга – путь к звездам». А все мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.Организаторы акции «Библионочь» – министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».Челябинская областная универсальная научная библиотека готовит большую программу, под общим названием «Звёзды сошлись»: творческие мастер-классы, музыкальные концерты, встречи с писателями (спойлер), а также экскурсии в самые потаенные места библиотеки, конкурс костюмов и многое другое.Кстати о костюмах – 23 апреля все, кто увлекается косплеем или хочет попробовать себя в создании костюма, могут проявить свои творческие способности и принять участие в нашем конкурсе.Вы можете стать персонажем из книг, фильмов и компьютерных игр на тему космоса и научной фантастики, преобразиться в древнего астронома или инопланетянина, а может у вашего родственника, который когда-то побывал в космосе, завалялся в шкафу настоящий скафандр?Придумайте свой уникальный космический костюм и приходите в нем на Библионочь. Авторы самых необычных образов примут участие в шоу «Парад планет» и получат крутые призы от челябинской Публички.Кстати, в этот день Южный Урал посетит писатель-фантаст Макс Глебов.Он стал лучшим автором 2019 и 2020 года (по мнению читателей ЛитРес), а общий объем продаж электронных книг автора превысил 250 тысяч экземпляров.Он едет к нам из Санкт-Петербурга. Он – автор серий: «Бригадный генерал», «Осколок империи», «Звезд не хватит на всех» и «Запрет на вмешательство». Его представит партнер Библионочи – «ЛитРес», а мы советуем уже сейчас прочитать книги автора придумать вопросы и приходить 23 апреля в Публичную библиотеку.







Источник: Пресс-служба ЧОУНБТрадиционное, масштабное и долгожданное событие состоится 23 апреля. Рассказываем, какую звезду вы встретите в этот вечер, зачем обязательно брать с собой скафандр и какие космические песни стоит начать учить уже сейчас.Ежегодная акция «Библионочь» в этом году пройдет в России в десятый раз. Тема этого года – «Книга – путь к звездам». А все мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.Организаторы акции «Библионочь» – министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».Челябинская областная универсальная научная библиотека готовит большую программу, под общим названием «Звёзды сошлись»: творческие мастер-классы, музыкальные концерты, встречи с писателями (спойлер), а также экскурсии в самые потаенные места библиотеки, конкурс костюмов и многое другое.Кстати о костюмах – 23 апреля все, кто увлекается косплеем или хочет попробовать себя в создании костюма, могут проявить свои творческие способности и принять участие в нашем конкурсе.Вы можете стать персонажем из книг, фильмов и компьютерных игр на тему космоса и научной фантастики, преобразиться в древнего астронома или инопланетянина, а может у вашего родственника, который когда-то побывал в космосе, завалялся в шкафу настоящий скафандр?Придумайте свой уникальный космический костюм и приходите в нем на Библионочь. Авторы самых необычных образов примут участие в шоу «Парад планет» и получат крутые призы от челябинской Публички.Кстати, в этот день Южный Урал посетит писатель-фантаст.Он стал лучшим автором 2019 и 2020 года (по мнению читателей ЛитРес), а общий объем продаж электронных книг автора превысил 250 тысяч экземпляров.Он едет к нам из Санкт-Петербурга. Он – автор серий: «Бригадный генерал», «Осколок империи», «Звезд не хватит на всех» и «Запрет на вмешательство». Его представит партнер Библионочи – «ЛитРес», а мы советуем уже сейчас прочитать книги автора придумать вопросы и приходить 23 апреля в Публичную библиотеку. Источник: Пресс-служба ЧОУНБ AzAzA 2021-04-12YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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