» Театр кукол участвует в новом проекте

В рамках выставки «Зеркало сцены» в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» стартует Театрально-исторический марафон (региональный фестиваль) «Наполеон и Ко. Человек в зеркале истории».

В программе спектакли профессиональных театров Челябинской области (государственных и независимых), а также театрализованные читки пьес и вербатим-проекты, подготовленные специально для фестиваля профессиональными актерами и режиссерами Челябинска и области.

Организаторы фестиваля Владимир Спешков, Олег Хапов и Олег Иванов придумали уникальную историю.

Каждый четверг в парке «Россия - моя история» будет новое театральное событие.

Озерский театр кукол "Золотой петушок" - участник фестиваля.

6 мая на площадке исторического парка в Челябинске будет показан спектакль «Вовка из Сороковки».

Режиссер-постановщик - Дмитрий Ерохин

Художник-постановщик - Екатерина Казакова

Музыкальное оформление - Сергей Гальперин

Совершить путешествие в таинственное прошлое закрытого города без машины времени - это просто фантастика!

Челябинские зрители шагнут в далекие "сороковые" и узнают самые большие секреты маленького города.

Все лето Вовка путешествовал по Озерску, чтобы узнать историю парков, скверов, зданий. Услышать рассказ о великих людях, которым поставлены памятники... Теперь он готов всех пригласить с собой в увлекательное путешествие и прошагать по любимым улицам атомного города.

Так смело еще никто и никогда не открывал завесу тайны «закрытого» города. Все секреты расскажут гостям фестиваля артисты театра кукол «Золотой петушок» Алена Захарчук, роман Соловьев и Александра Горбунова.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46545/