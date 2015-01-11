» В Озерском городском округе сотрудники полиции проводят мероприятия в рамках оперативно-профилактической акции «Дети России-2021»

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» в Озерском технологическом институте «НИЯУ "МИФИ» сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск провели профилактическую встреч.
Студентам разъяснили механизм возникновения зависимости от психоактивных веществ и побеседовали об административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также сотрудники полиции привели примеры приговоров по преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Проведение Всероссийской акции «Дети России-2021» направлено на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.