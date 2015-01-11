» Полицейские напоминают об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время

За прошедшую неделю в дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск было зарегистрировано 15 сообщений о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время. В основном жители города жаловались на шум со стороны соседей.

За нарушение покоя граждан и тишины в рабочие дни в период с 22:00 часов до 06:00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 23:00 до 08:00 часов, статьей 13 Закона Челябинской области от 2 июня 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до ста тысяч рублей.

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в ночное время, относятся:

• использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также звукоусилителей, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках);

• игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение и т. п.;

• непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных средств;

• использование пиротехнических средств;

• проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ.

Сотрудники полиции напоминают, что административный штраф необходимо уплатить в полном размере не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Неуплата административного штрафа в срок, согласно статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.