» Медик в Озерске осуждена за хищение лекарств для пациентов с ВИЧ

Озерский городской суд приговорил заведующую отделением по борьбе с ВИЧ-инфекцией ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России к трем годам лишения свободы. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что преступление совершено 17 марта 2017 года, в период времени с 25 мая 2018 года по 13 декабря 2018 года и с 19 июля 2019 года по 30 августа 2019 года. Обвиняемая имела свободный доступ к вверенным ей лекарственным препаратам. Она внесла в журнал учета ложные сведения о выдаче пациентам лекарств и похитила их. Общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей. Медик распорядилась похищенным по своему усмотрению.

В суде женщина признала себя виновной в полном объеме и возместила ущерб.

Медик признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения»).

Подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/medik-v-ozerske-osuzhdena-za-khishchenie-lekarstv-dlya-patsientov-s-vich/