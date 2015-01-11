» Определены финалисты всероссийского конкурса инклюзивного творчества «Необыкновенные люди»

689 заявок, 57 регионов и 30 финалистов – таковы итоги первого этапа всероссийского конкурса инклюзивного творчества «Необыкновенные люди». Зародившийся в Челябинске проект уже объединил сотни молодых людей и коллективы не только со всей страны, но и из дружественных стран СНГ, сообщает пресс-служба клуба «Наше место».Почти семь сотен заявок поступило в шести номинациях конкурса: «Хореография», «Вокал», «Жестовое пение», «Инструментальное исполнительство», «Театр», «История моего успеха».«Сколько же талантливых у нас в стране «особенных» артистов, - поделился художественный руководитель проекта «Необыкновенные люди» Павел Корчагин. - И с каким удовольствие мы расскажем о них всей стране. Инклюзивное творчество достойно того, чтобы о нем знал каждый! Это девиз нашего конкурса подтверждают и работы участников».«Я получала истинное удовольствие, отсматривая работы участников направления «Театр», - поделилась режиссер, эксперт конкурса Ольга Устинова. - Многие из ребят – истинные самородки, и, если вкладываться в их развитие и совершенствование, им можно пророчить и профессиональную карьеру актера. Особенно меня поразили работы участников театра «Лестница» из Липецка. Заметно, что у ребят очень чуткий и опытный педагог». Более 20 экспертов определили в каждой из номинации по пять финалистов. Под руководством организаторов и опытных наставников в течение полутора месяцев они подготовят видеоработы своих творческих номеров для онлайн-голосования, которое пройдет с 1 по 15 июня, и оценки экспертного жюри. В его состав вошли член Совета Федерации Маргарита Павлова, президент Федерации спортивных танцев на колясках Елена Лозко, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, телеведущая Ляйсан Утяшева, актеры Иван Охлобыстин и Станислав Ярушин, хореографы Александр Тронов, Екатерина Решетникова и Александр Могилев, музыканты Антон Беляев и Олег Аккуратов. Композитор, продюсер шоу «LAB», полуфиналист проекта «Голос» Антон Беляев не только оценит в финале участников номинации «Вокал», но запишет совместный трек и видео с победителем. А музыкант Олег Аккуратов, не видящий с рождения артист, всем запомнившийся по своему участию в проекте «Голос», выступит на гала-концерте всероссийского конкурса «Необыкновенные люди» в Челябинске в октябре этого года, а также сыграет вместе с победителем номинации «Инструментальное исполнительство».
Источник: клуб «Наше место»