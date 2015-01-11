» Южноуральцы могут поставить прививку от COVID-19 в «Поезде здоровья»

Южноуральцы могут поставить прививку от коронавируса в «Поезде здоровья» – передвижной пункт вакцинации от COVID-19 отправился по станциям Челябинской области.
Вакцинация проводится для всех желающих бесплатно.
3 апреля «Поезд здоровья» посетит станции:
• Еманжелинск (прием пациентов с 7.30 до 8.50);
• Троицк (с 10.05 до 12.00);
• Карталы (с 13.45 до 15.40);
• Джабык (с 17.45 до 19.40).
14 апреля «Поезд здоровья» будет работать на станции Магнитогорск-Пассажирский (с 7.30 до 10.25).Время указано местное.
Для проведения вакцинации при себе необходимо иметь:
- паспорт гражданина;
- СНИЛС;
- медицинский полис.
«Поезд здоровья» – совместный проект «РЖД-Медицина» и министерства здравоохранения Челябинской области.
https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouraltsy-mogut-postavit-privivku-ot-COVID-19-v-Poezde-zdorovya_136109.html