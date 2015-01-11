2021-04-13YEKT08:00:00 | Губерния Запускается горячая линия по вопросам первого электронного голосования за объекты благоустройства Источник: пресс-служба минстроя Челябинской области









С 19 апреля по 30 мая круглосуточно будет работать горячая линия по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.Горячая линия начнет работу за неделю до старта голосования на платформе 74.gorodsreda.ru. Жителям будет оказана консультативная помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города, сообщает минстрой.«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию и понимаем, что у некоторых граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать. Ответы на все вопросы можно будет получить на бесплатной горячей линии, которая будет работать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю до самого конца голосования»,- пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров.Кроме того, будет работать региональная горячая линия по номеру: 8 (351) 210-14-26, куда жители смогут обратиться за разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем городе. График работы: пн-пт, с 8:30 до 17:30.Получить консультацию также можно будет у волонтеров: в каждом муниципалитете на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. Добровольцы ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.Напомним, всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году, будет проходить на территории всей страны с 26 апреля по 30 мая. В голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет. Источник: пресс-служба минстроя Челябинской областиС 19 апреля по 30 мая круглосуточно будет работать горячая линия по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.Горячая линия начнет работу за неделю до старта голосования на платформе 74.gorodsreda.ru. Жителям будет оказана консультативная помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города, сообщает минстрой.«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию и понимаем, что у некоторых граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать. Ответы на все вопросы можно будет получить на бесплатной горячей линии, которая будет работать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю до самого конца голосования»,- пояснил замглавы Минстроя России.Кроме того, будет работать региональная горячая линия по номеру: 8 (351) 210-14-26, куда жители смогут обратиться за разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем городе. График работы: пн-пт, с 8:30 до 17:30.Получить консультацию также можно будет у волонтеров: в каждом муниципалитете на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. Добровольцы ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.Напомним, всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году, будет проходить на территории всей страны с 26 апреля по 30 мая. В голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет. AzAzA 2021-04-13YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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