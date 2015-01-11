Челябинцы сыграют в Высшей лиге КВН

23 апреля, в парк-отеле «Берёзка» состоится финальное шоу регионального этапа конкурса красоты и материнства «Миссис Россия-Южный Урал» 2021. Пройдя отборочные этапы, 14 прекрасных мам Челябинской области поборются за титулы «Миссис Южный Урал 2021», «Миссис Челябинская область 2021», «Миссис Челябинск 2021» и «Гран-при». Победительницы представят свой регион в Москве, на финале Миссис Россия 2021.
В красочном финале примут участие известные Челябинские звезды – певица Дора Боровская, актёр театра и кино Евгений Воскресенский, хореограф-постановщик Денис Жигальский, режиссер и сценограф Дарья Цыбина, ведущий Максим Меренков. Директор конкурса и организатор Миссис Россия-Южный Урал Макарова Анастасия. ⠀Девиз конкурса – «Красота не должна быть пустой». Поэтому на отборочных этапах участницы воплощали благотворительные проекты. Одним из них стал аукцион, средства от которого были переданы приюту для диких животных «Спаси меня». Также на счету участниц и организаторов обустройство детской игровой комнаты для особенных детей медицинского центра «Кия», который специализируется на реабилитации пациентов ДЦП и аутизмом. Подробнее
15 апреля в Москве пройдет 1/8 финала Высшей лиги КВН, в которой примет участие челябинская команда «Город N». Став чемпионами Первой лиги КВН 2020, «Город N» отлично показал себя на ежегодном фестивале в Сочи «КИВИН-2021» и был приглашен в сезон главной квновской лиги, транслируемой на первом канале.Команда уже неделю находится в Москве, готовится к игре, работает с редакторами и режиссёром, дописывает материал и репетирует.«Сегодня прошёл показ выступлений перед Александром Васильевичем Масляковым и редакторами лиги. Отстояли два подготовленных конкурса с минимальными правками. Но мы не расслабляемся, продолжаем работать в полную силу» – делится новостями прямиком с планеты КВН руководитель команды «Город N» Егор Шанский.За прохождение в следующий этап – 1/4 финала, челябинским квнщикам предстоит соревноваться с сильными соперниками из Калининградской области, Хабаровского края, Москвы и Беларуси. Будет сыграно три конкурса: традиционное «Приветствие», импровизационная «Ситуация» и «Музыкальный номер».Все новости об участии «Города N» в играх Высшей лиги, а также информация о событиях челябинского КВН размещается в официальной группе Центральной Уральской лиги Вконтакте и в Инстаграм.