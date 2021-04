2021-04-13YEKT11:00:00 | Губерния МСП Челябинской области поддержат новыми налоговыми льготами Источник: pixabay.com









В Челябинской области продолжается мониторинг ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства и выработка дополнительных мер поддержки этого сектора. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу уменьшить ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) до минимально возможного в регионе уровня, а также расширить перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения (ПСН), для субъектов МСП в отраслях, пострадавших и наиболее медленно восстанавливающихся после вынужденной деловой паузы в 2020 году.Соответствующие законопроекты, разработанные минэкономразвития Челябинской области, депутаты Законодательного Собрания региона поддержали в ходе заседаний комитетов по бюджету и налогам и по экономической политике и предпринимательству.Первый проект закона предусматривает снижение ставки по объекту налогообложения «доходы минус расходы» до 5% и «доходы» – до 1% для организаций и индивидуальных предпринимателей на УСН в сфере гостиничного бизнеса (деятельность по предоставлению мест для временного проживания), туризма (деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма), IT (разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов), культуры (деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры), спорта, отдыха, развлечений и др.«Пониженные налоговые ставки предлагается установить на период с 2021 по 2022 год. Исключение – сфера IT. Здесь льготу планируется установить на неопределенный срок, что является логичным продолжением курса Челябинской области на ускоренное цифровое развитие и общего федерального тренда на поддержку отрасли, выразившуюся в 2020 году в виде «налогового маневра». В целом эти меры позволят оказать помощь порядка 9,5 тыс. субъектов МСП, среднесписочная численность занятых у которых составляет более 21 тыс. человек», – комментирует министр экономического развития Челябинсукой области Наталья Лугачева.Вторым законопроектом предоставляется право применять ПСН организациям и ИП также в сфере гостиничного бизнеса и туризма, строительства (работы по возведению жилых зданий), организации конференций и выставок, деятельности парков культуры и отдыха и тематических парков. Рядом других поправок укрупняется группировка издательской деятельности; выделяется деятельность по осуществлению торговли через автоматы со сниженным размером потенциально возможного к получению годового дохода 35 тыс. рублей с одного аппарата вместо 100 тыс. (патент будет стоить 175 рублей в месяц вместо 500 рублей без учета коэффициента по муниципальным образованиям) и устанавливается общая площадь сдаваемых в аренду собственных или арендованных нежилых помещений и земельных участков не более 6,5 тыс. кв. м с целью соблюдения предпринимателями требования о предельном размере годового дохода в 60 млн рублей. Источник: pixabay.comВ Челябинской области продолжается мониторинг ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства и выработка дополнительных мер поддержки этого сектора. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу уменьшить ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) до минимально возможного в регионе уровня, а также расширить перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения (ПСН), для субъектов МСП в отраслях, пострадавших и наиболее медленно восстанавливающихся после вынужденной деловой паузы в 2020 году.Соответствующие законопроекты, разработанные минэкономразвития Челябинской области, депутаты Законодательного Собрания региона поддержали в ходе заседаний комитетов по бюджету и налогам и по экономической политике и предпринимательству.Первый проект закона предусматривает снижение ставки по объекту налогообложения «доходы минус расходы» до 5% и «доходы» – до 1% для организаций и индивидуальных предпринимателей на УСН в сфере(деятельность по предоставлению мест для временного проживания),(деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма),(разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов),(деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры),и др.«Пониженные налоговые ставки предлагается установить на период с 2021 по 2022 год. Исключение – сфера IT. Здесь льготу планируется установить на неопределенный срок, что является логичным продолжением курса Челябинской области на ускоренное цифровое развитие и общего федерального тренда на поддержку отрасли, выразившуюся в 2020 году в виде «налогового маневра». В целом эти меры позволят оказать помощь порядка 9,5 тыс. субъектов МСП, среднесписочная численность занятых у которых составляет более 21 тыс. человек», – комментирует министр экономического развития Челябинсукой области.Вторым законопроектом предоставляется право применять ПСН организациям и ИП также в сфере(работы по возведению жилых зданий),Рядом других поправок укрупняется группировка издательской деятельности; выделяется деятельность по осуществлению торговли через автоматы со сниженным размером потенциально возможного к получению годового дохода 35 тыс. рублей с одного аппарата вместо 100 тыс. (патент будет стоить 175 рублей в месяц вместо 500 рублей без учета коэффициента по муниципальным образованиям) и устанавливается общая площадь сдаваемых в аренду собственных или арендованных нежилых помещений и земельных участков не более 6,5 тыс. кв. м с целью соблюдения предпринимателями требования о предельном размере годового дохода в 60 млн рублей. AzAzA 2021-04-13YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Поддержка малого и среднего бизнеса – один из ключевых приоритетов развития ...

В Челябинской области готовится к принятию закон, который смягчит переход п ...

Как изменится патентная система налогообложения с 2021 года?

Для малого бизнеса в Челябинской области снизят налоги

В Челябинской области предприниматели уходят на «налоговые каникулы» {comments_news}