Пять театров покажут свои постановки на XII Международном фестивале балета «В честь Екатерины Максимовой»

С 27 мая по 5 июня в Челябинске состоится XII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Впервые за свою историю фестиваль будет настолько масштабным. В программу вошли постановки сразу пяти российских театров, сообщает пресс-служба Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки.По традиции откроет фестиваль премьера Челябинского театра оперы и балета. 27 и 28 мая зрителям будет представлен новый спектакль, созданный совместно с французским продюсерским центром «Franceconcert», – балет-феерия «Сказки Гофмана» на музыку Жака Оффенбаха.30 мая на челябинской сцене выступит Омский государственный музыкальный театр с балетом «Эсмеральда» по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» на музыку композиторов XIX века. По итогам сезона 2017/18 этот спектакль вошел в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска».1 июня фестиваль продолжит «Вечер одноактных балетов Владимира Бурмейстера». На сегодняшний день Самарский академический театр оперы и балета – единственный региональный театр, который имеет в своем репертуаре спектакли этого советского хореографа. Зрители смогут насладиться тремя яркими и эмоциональными балетами: романтические «Вариации» (музыка Жоржа Бизе), страстное «Болеро» (музыка Мориса Равеля) и подобная оперетте без слов «Штраусиана» (музыка Иоганна Штрауса).3 июня зрители увидят спектакль Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева – балет «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева в постановке заслуженного артиста России, народного артиста РМЭ Константина Иванова.5 июня завершит фестиваль Башкирский государственный театр оперы и балета. Публике будут представлены одноактные балеты «О чем молчат камни» и «Свет погасшей звезды», созданные творческим тандемом композитора Николая Попова и хореографа Рината Абушахманова.Продажа билетов на спектакли XII Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой» уже открыта – приобрести билеты можно в театральных кассах и на сайте театра.