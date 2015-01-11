Челябинские ученые приняли участие в разработке новой технологии охлаждения газа

Научные сотрудники ЮУрГУ и ЧелГУ совместно в коллегами из МИСиС и Пекинского университета науки и технологий провели исследование изменений магнитных свойств в твердых растворах диспрозия, который применяется в технологии магнитного охлаждения газа.Для хранения и перевозки газа его переводят в жидкое состояние под действием холодных температур. Многообещающей является технология магнитного охлаждения, которая основана на способности материалов менять температуру под воздействием магнитного поля.Ученые из Южно-Уральского государственного университета пришли к выводу, что самым высоким магнитным моментом обладает химический элемент диспрозий. В исследовании, проведенном совместно с учеными из ЧелГУ , МИСиС и Пекинского университета науки и технологий (Китай), было исследовано изменение магнитных свойств в твердых растворах диспрозия.Диспрозий и его твердые растворы привлекают исследователей магнитными свойствами и возможностью настройки температур магнитного фазового перехода. Они перспективны для использования в технологии магнитного охлаждения при криогенных температурах, которые применяются в газовой промышленности.Результаты исследования опубликованы в журнале «AIP Advances» (индексируется в Scopus).Научно-образовательный консорциум организаций Челябинской области, куда входят ЮУрГУ и ЧелГУ, создан для развития образовательных программ, проведения научных исследований и инновационных разработок. В планах консорциума внедрение научных и инженерных разработок, а также укрепление конкурентоспособности в рамках достижения целевых задач Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».