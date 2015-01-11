Снежинские дети в честь Дня космонавтики придумали и сделали миниатюрные планеты

В Снежинске накануне Дня космонавтики бойцы студенческого строительного отряда «Фрейа» провели мастер-класс для воспитанников детского дома. Ребята создавали модели придуманных ими планет, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда.Студентки рассказали и показали, как создать собственную миниатюрную планету. Также дети узнали про историю праздника и много интересных фактов о космосе.«Все детки сразу с энтузиазмом приступили к работе: каждый придумал название своей планеты и даже рассказал, кто на ней живет. Очень приятно, когда получаешь такую отдачу. Встреча получилась очень теплой и веселой!» — делится комиссар ССО «Фрейа» Алена Орлова.Напомним, подобного рода мероприятия отряд «Фрейа» проводит не в первый раз. Как правило, мастер-классы направлены на разностороннее развитие детей, формирование нестандартного мышления.
Источник: ЧОСО