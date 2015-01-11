ТВ Эфир 60+ против вируса. Университет Третьего возраста. Евгения и Валерий Белкины 1 часть

23 апреля, в парк-отеле «Берёзка» состоится финальное шоу регионального этапа конкурса красоты и материнства «Миссис Россия-Южный Урал» 2021. Пройдя отборочные этапы, 14 прекрасных мам Челябинской области поборются за титулы «Миссис Южный Урал 2021», «Миссис Челябинская область 2021», «Миссис Челябинск 2021» и «Гран-при». Победительницы представят свой регион в Москве, на финале Миссис Россия 2021.





В красочном финале примут участие известные Челябинские звезды – певица Дора Боровская, актёр театра и кино Евгений Воскресенский, хореограф-постановщик Денис Жигальский, режиссер и сценограф Дарья Цыбина, ведущий Максим Меренков. Директор конкурса и организатор Миссис Россия-Южный Урал Макарова Анастасия. ⠀Девиз конкурса – «Красота не должна быть пустой». Поэтому на отборочных этапах участницы воплощали благотворительные проекты. Одним из них стал аукцион, средства от которого были переданы приюту для диких животных «Спаси меня». Также на счету участниц и организаторов обустройство детской игровой комнаты для особенных детей медицинского центра «Кия», который специализируется на реабилитации пациентов ДЦП и аутизмом. Подробнее