Сенатор Олег Цепкин провел встречи с жителями Сатки и Трехгорного

Член Совета Федерации Олег Цепкин побывал с рабочим визитом в Саткинском районе и Трехгорном. В обоих муниципалитетах сенатор провел встречи с местными жителями, на которых уделил внимание актуальным вопросам социально-экономического развития территорий.В Сатке Олег Цепкин встретился с представителями районного Совета ветеранов, сотрудниками управления социальной защиты населения и политическим активом муниципалитета. Парламентарий, в частности, поделился информацией об итогах Дней Челябинской области в Совете Федерации. Жители района всех возрастов на встречах задавали вопросы, которые в основном касались ЖКХ, здравоохранения и благоустройства муниципалитета. «Провел встречу с представителями Совета ветеранов Саткинского муниципального района, очень продуктивный и полезный состоялся диалог. Рассказал о прошедших накануне в Совете Федерации Днях Челябинской области, доложил по основным направлениям: по инфраструктуре, по дороге М5 (для нас это очень актуально), что поступило финансирование на ПСД 180 км, планам по газификации, Совет Федерации активно занимается тем, чтобы появились деньги в бюджете. Медицина: содействуем открытию трех центров в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске, учебное направление: создание IT-кластера и строительство второй очереди (бассейна) при ЧелГУ, получили поддержку от правительства», - сказал Олег Цепкин.Саткинский муниципальный район на федеральном уровне позиционируется как лучший в практике государственно-частного партнерства, что позволяет территории успешно развиваться. Это было отмечено губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в ходе заседания комитета Совета Федерации.Сенатор рассказал ветеранам, что планируется строительство дома ветеранов и инвалидов. В этом году начнется строительство моста в Бакале. Поступил ряд вопросов от ветеранов по газификации, сфере культуры, благоустройству улиц – по всем были даны разъяснения совместно с главой района Александром Глазковым. Все собранные наказы на контроле, в планах сенатора их отработать на 95%.
Источник: пресс-служба сенатора Олега Цепкина