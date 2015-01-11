Южноуральские дзюдоистки завоевали две награды

Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. МиллераНа Всероссийских соревнований по дзюдо среди юниорок до 21 года, которые проходили в Санкт-Петербурге, Виктория Соколова из Магнитогорска завоевала золото, а Елена Шманина из Трёхгорного добыла бронзовую награду.Ученица тренерапровела четыре поединка. Одержав досрочные победы надиз Татарстана, москвичкойиз Тюмени. Финальный поединок сиз Свердловской области продолжался отведенные регламентом четыре минуты и завершился в пользу южноуральской спортсменки, которая заработав оценку «ваза-ари» (пол-победы). В итоге Виктория Соколова повторила прошлогоднее достижение, вновь доказав, что является лидером в весовой категории до 78 килограммов.«У меня все схватки прошли хорошо, – рассказала победительница Всероссийских соревнований по дзюдо– Я даже почти не устала, несмотря на то, что это первый крупный турнир после долгого перерыва. Но ведь и на изоляции мы не сидели сложа руки, а тренировались онлайн, а как только ситуация позволила, приступили к сборам».