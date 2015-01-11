2021-04-13YEKT13:00:00 | Губерния Полезные сладкие, сырные и мясные новинки представили челябинские предприятия на международной выставке «ПРОДЭКСПО 2021» Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области









Восемь предприятий по производству напитков и продуктов питания представлены на коллективном стенде Челябинской области в рамках международной выставки «Продэкспо – 2021», которая проходит с 12 по 16 апреля в Москве, в ЦВК «Экспоцентр». Еще несколько предприятий пищевой промышленности региона («Союзпищепром», «Ресурс», «Таврия, «Ариант», «Чурилово») участвуют в экспозиции самостоятельно. Выставка поможет участникам найти новые рынки сбыта и завязать полезные связи для развития торговой деятельности, сообщает минсельхоз.Выставка входит в перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2021 год, утвержденный постановлением губернатора Челябинской области. На организацию коллективного стенда в Москве направлены средства областного бюджета. Практически все участники региональной экспозиции – представители среднего и малого бизнеса.Коллективный стенд Челябинской области как большая яркая конфета. И «сласти» представили не только кондитеры – фабрики «Демидовская забава» и «Уральские кондитеры», но и победитель первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы России» сыроварня «Известна́я» (ООО «Революция вкуса»), а также компания «Новые продукты», которая выпускает 60 наименований «хрумстиков», «бобсов», «шокорехов». Тренд на пользу и вкус постарались соблюсти все региональные участники выставки.Так, компания «Новые продукты» наравне с «хрумстиками», которые подходят для быстрого и сытного перекуса, представляет на «Продэкспо» супы и каши моментального приготовления без крахмалов и глютамата натрия, зерновые хлебцы из круп премиум-класса. Фабрика «Демидовская забава» с удовольствием предложит к столу самые тонкие в России кондитерские изделия – затяжное печенье, претцель на сахаре и фруктозе, вафли со стевией и кокосовым маслом вместо пальмового жира. «Уральские кондитеры» решили порадовать посетителей выставки десертом «Уральский метеорит» и расширенной линейкой фруктового сахарного печенья. Они также представили англоязычную линейку (вся информация на упаковке представлена на английском языке) продукции с увеличенными сроками хранения для поставки на экспорт. Но настоящую революцию вкуса можно ощутить, попробовав сырные трюфели от сыроварни «Известнóй» из собственного ремесленного сыра и бельгийского шоколада!Впрочем, почетное место на выставке занимают мясные изделия, ведь Челябинская область сегодня на первом месте в Уральском федеральном округе по производству мяса всех видов и входит в десятку регионов-лидеров по России. Поэтому на нашей экспозиции нужно искать букву «Ч»: внутри консервов с буквой – челябинская говядина, а точнее, мясо герефордов, выращенных в Карталинском районе в хозяйстве «Варшавское», приготовленное по всем правилам ресторанного искусства. Удивили любителей «мясных конфет» сыровары из Сыростана. Второй проект компании ООО «Революция вкуса» - Миасский гастрономический цех №1, который разработал и представил на «Продэкспо» совершенно новую линейку продуктов – консервы с готовыми блюдами «ресторан в банке». Это блюда, «упакованные» в знакомые консервы и «проименованные» буквами российского алфавита.«Мы буквально пять дней назад получили декларацию соответствия на эту продукцию, и сегодня уже готовы предложить ее своим покупателям - жителям Челябинской области и Москвы, – рассказывает управляющая коммерческим отделом компании Елена Теплых. – Для реализации этих продуктов мы разработали онлайн-приложение, которое уже доступно для скачивания («Гастроном онлайн»), а также заключили соглашение с сетью кэмпингов. Думаю, для тех, кто занимается туризмом, эта продукция будет незаменима. Пока из 33 букв алфавита мы выпускаем 13, но планируем разработать линейку до конца. Например, на букву «Л» будут производиться консервы из лосося, томлёного по-скандинавски. Это блюдо на одну персону, которое уже содержит гарнир и соус, нужно только разогреть. Чтобы порадовать любителей азиатской кухни, пришлось помучиться: чтобы «упаковать» в консервы «Том Ям» - буква «Т» - пришлось делать 28 тестовых партий». Еще одну полезную мясную новинку представила компания «Калинка» (ИП Куприянова Елена Владимировна). Новинки от «Калинки» - мясные изделия, изготовленные по технологии «сувид». Это приготовление в вакууме при самой низкой допустимой температуре, что позволяет сохранять полезные качества сырья.А какой стол без вкусных, здоровых напитков?! И в этом вопросе, как оказалось, челябинские производители могут задавать акватренды. Компания ООО «Мазис» (ТМ «Власов ключ») представила на выставке линейку питьевой воды в различных емкостях, натуральные лимонады и медовуху. Компания «Aqua Ирендык» готова удивлять москвичей и гостей выставки чистотой и вкусом артезианской воды, истоки которой берут начало у горного хребта Ирендык – этот уральский хребет тянется на 135 километров, его наивысшая точка поднимается на 987 метров над уровнем моря. В 2020 году компания запустила новую автоматизированную линию и сегодня в три раза – до 9 тысяч бутылок в час – нарастила свою производственную мощность.28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО 2021» – это крупнейшая экспозиция данного профиля в России и Восточной Европе. В рамках выставки проводятся деловые встречи с закупщиками федеральных и локальных сетей, стратегическими заказчиками продовольственной отрасли России и стран Евразийского Союза, с представителями HoReCa (ресторанный бизнес, поставки в бары, кафе, предприятия общественного питания). Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской областиВосемь предприятий по производству напитков и продуктов питания представлены на коллективном стенде Челябинской области в рамках международной выставки «Продэкспо – 2021», которая проходит с 12 по 16 апреля в Москве, в ЦВК «Экспоцентр». Еще несколько предприятий пищевой промышленности региона («Союзпищепром», «Ресурс», «Таврия, «Ариант», «Чурилово») участвуют в экспозиции самостоятельно. Выставка поможет участникам найти новые рынки сбыта и завязать полезные связи для развития торговой деятельности, сообщает минсельхоз.Выставка входит в перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2021 год, утвержденный постановлением губернатора Челябинской области. На организацию коллективного стенда в Москве направлены средства областного бюджета. Практически все участники региональной экспозиции – представители среднего и малого бизнеса.Коллективный стенд Челябинской области как большая яркая конфета. И «сласти» представили не только кондитеры – фабрики «Демидовская забава» и «Уральские кондитеры», но и победитель первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы России» сыроварня «Известна́я» (ООО «Революция вкуса»), а также компания «Новые продукты», которая выпускает 60 наименований «хрумстиков», «бобсов», «шокорехов». Тренд на пользу и вкус постарались соблюсти все региональные участники выставки.Так, компания «Новые продукты» наравне с «хрумстиками», которые подходят для быстрого и сытного перекуса, представляет на «Продэкспо» супы и каши моментального приготовления без крахмалов и глютамата натрия, зерновые хлебцы из круп премиум-класса. Фабрика «Демидовская забава» с удовольствием предложит к столу самые тонкие в России кондитерские изделия – затяжное печенье, претцель на сахаре и фруктозе, вафли со стевией и кокосовым маслом вместо пальмового жира. «Уральские кондитеры» решили порадовать посетителей выставки десертом «Уральский метеорит» и расширенной линейкой фруктового сахарного печенья. Они также представили англоязычную линейку (вся информация на упаковке представлена на английском языке) продукции с увеличенными сроками хранения для поставки на экспорт. Но настоящую революцию вкуса можно ощутить, попробовав сырные трюфели от сыроварни «Известнóй» из собственного ремесленного сыра и бельгийского шоколада!Впрочем, почетное место на выставке занимают мясные изделия, ведь Челябинская область сегодня на первом месте в Уральском федеральном округе по производству мяса всех видов и входит в десятку регионов-лидеров по России. Поэтому на нашей экспозиции нужно искать букву «Ч»: внутри консервов с буквой – челябинская говядина, а точнее, мясо герефордов, выращенных в Карталинском районе в хозяйстве «Варшавское», приготовленное по всем правилам ресторанного искусства. Удивили любителей «мясных конфет» сыровары из Сыростана. Второй проект компании ООО «Революция вкуса» - Миасский гастрономический цех №1, который разработал и представил на «Продэкспо» совершенно новую линейку продуктов – консервы с готовыми блюдами «ресторан в банке». Это блюда, «упакованные» в знакомые консервы и «проименованные» буквами российского алфавита.«Мы буквально пять дней назад получили декларацию соответствия на эту продукцию, и сегодня уже готовы предложить ее своим покупателям - жителям Челябинской области и Москвы, – рассказывает управляющая коммерческим отделом компании. – Для реализации этих продуктов мы разработали онлайн-приложение, которое уже доступно для скачивания («Гастроном онлайн»), а также заключили соглашение с сетью кэмпингов. Думаю, для тех, кто занимается туризмом, эта продукция будет незаменима. Пока из 33 букв алфавита мы выпускаем 13, но планируем разработать линейку до конца. Например, на букву «Л» будут производиться консервы из лосося, томлёного по-скандинавски. Это блюдо на одну персону, которое уже содержит гарнир и соус, нужно только разогреть. Чтобы порадовать любителей азиатской кухни, пришлось помучиться: чтобы «упаковать» в консервы «Том Ям» - буква «Т» - пришлось делать 28 тестовых партий». Еще одну полезную мясную новинку представила компания «Калинка» (ИП Куприянова Елена Владимировна). Новинки от «Калинки» - мясные изделия, изготовленные по технологии «сувид». Это приготовление в вакууме при самой низкой допустимой температуре, что позволяет сохранять полезные качества сырья.А какой стол без вкусных, здоровых напитков?! И в этом вопросе, как оказалось, челябинские производители могут задавать акватренды. Компания ООО «Мазис» (ТМ «Власов ключ») представила на выставке линейку питьевой воды в различных емкостях, натуральные лимонады и медовуху. Компания «Aqua Ирендык» готова удивлять москвичей и гостей выставки чистотой и вкусом артезианской воды, истоки которой берут начало у горного хребта Ирендык – этот уральский хребет тянется на 135 километров, его наивысшая точка поднимается на 987 метров над уровнем моря. В 2020 году компания запустила новую автоматизированную линию и сегодня в три раза – до 9 тысяч бутылок в час – нарастила свою производственную мощность.28-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО 2021» – это крупнейшая экспозиция данного профиля в России и Восточной Европе. В рамках выставки проводятся деловые встречи с закупщиками федеральных и локальных сетей, стратегическими заказчиками продовольственной отрасли России и стран Евразийского Союза, с представителями HoReCa (ресторанный бизнес, поставки в бары, кафе, предприятия общественного питания). AzAzA 2021-04-13YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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