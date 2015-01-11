» Запускается горячая линия по вопросам первого электронного голосования за объекты благоустройства

С 19 апреля по 30 мая круглосуточно будет работать горячая линия по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

Горячая линия начнет работу за неделю до старта голосования на платформе 74.gorodsreda.ru . Жителям будет оказана консультативная помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города, сообщает минстрой.

«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию и понимаем, что у некоторых граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать. Ответы на все вопросы можно будет получить на бесплатной горячей линии, которая будет работать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю до самого конца голосования»,- пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

Кроме того, будет работать региональная горячая линия по номеру: 8 (351) 210-14-26, куда жители смогут обратиться за разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем городе. График работы: пн-пт, с 8:30 до 17:30.

Получить консультацию также можно будет у волонтеров: в каждом муниципалитете на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. Добровольцы ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.

Напомним, всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году, будет проходить на территории всей страны с 26 апреля по 30 мая. В голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет.

Источник: https://m.pravmin74.ru

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46560/