Более двухсот малышей станут участниками «Открытого Кубка SportGym» по гимнастике в Челябинске

В Челябинске 25 апреля пройдут соревнования по гимнастике для детей младшего возраста - «Открытый Кубок SportGym». В состязаниях по общей физической подготовке примут участие более 230 юных спортсменов (2015-2018 г.р.) из Челябинска, Миасса, Чебаркуля, Озерска, Екатеринбурга. В программе соревнований - прыжки в длину, бег, угол в висе, подтягивания, гибкость и отжимания, сообщают организаторы.Победители и призеры в каждом возрасте будут награждены грамотами, медалями и памятными призами. «Челябинск впервые принимает у себя таких маленьких гимнастов. В соревнованиях даже примут участие мальчики и девочки трехлетнего возраста, - рассказывает председатель Федерации спортивной гимнастики, главный судья соревнований Иван Новиков. - Для нас главная задача этих соревнований - подарить детям праздник и светлые воспоминания, именно поэтому все участники, независимо от показанного результата, получат грамоты и памятные медали. Мы также благодарны нашим партнерам и спонсорам, которые предоставили дополнительные призы и подарки победителям».Соревнования пройдут в три смены в спортивной школе олимпийского резерва №4 (Свердловский проспект, 84 а). Подробная информация - https://vk.com/sportgym74.