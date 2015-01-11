2021-04-14YEKT09:00:00 | Новости Городские новости Озерск готовится к празднованию 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне В преддверии 9 мая пройдёт акция «Георгиевская ленточка». На открытых площадках планируются кинопоказы известных советских фильмов, в ЦКиДМ «Мир» будет открыта инсталляция, посвящённая военной технике.

С 2005 года по всей стране проходит общественная акция «Георгиевская ленточка». Это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Главная её цель – дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины. В округе она ежегодно начинается в конце апреля. Носить Георгиевскую ленточку очень почётно. Ветераны видят, что мы помним и гордимся их подвигом. Георгиевские ленточки жителям округа будут раздавать волонтёрские молодёжные объединения.

Воинский ритуал «Вечерняя зоря» стал неотъемлемой частью праздничных мероприятий, проводимых в Озерском городском округе в честь 9 мая. Скорбное и торжественное мероприятие организуется вечером 8 мая в память о воинах-освободителях нашей Родины. Проводится церемония военнослужащими озерской дивизии войск национальной гвардии РФ. В рамках ритуала также проходит акция «Свеча памяти». В акции сможет принять участие любой желающий.

В честь празднования Дня Победы в Озерске, начиная с мая, и в течение нескольких тёплых месяцев в вечернее время будут организованы открытые кинопоказы известных советских военно-патриотических фильмов. Киносезон на открытом воздухе будет проходить в одном из городских скверов (в сквере «Первостроителей» или в сквере имени Б.В.Броховича).

Кроме того, в Центре культуры и досуга молодёжи будет организована инсталляция моделей военной техники. Модели танков, самолётов и другой боевой техники, которая применялась в годы Финской войны, Великой Отечественной войны готовят ребята из клубного объединения. Они же будут рассказывать посетителям об истории создания машин, о том, когда и где они применялись. Выставку сможет посетить каждый желающий.

Справочно:

Георгиевская ленточка – символ Победы для миллионов людей не только в России, но и за рубежом. Она является символом памяти, связи поколений и воинской славы. Акция «Георгиевская ленточка» была придумана журналистами РИА Новости в марте 2005 года. В том же году инициативу поддержали Правительство Москвы и общественная организация «Студенческая община».

Информация предоставлена: С 2005 года по всей стране проходит общественная акция «Георгиевская ленточка». Это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Главная её цель – дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины. В округе она ежегодноначинаетсяв конце апреля. Носить Георгиевскую ленточку очень почётно. Ветераны видят, что мы помним и гордимся их подвигом. Георгиевские ленточки жителям округа будут раздавать волонтёрские молодёжные объединения.Воинский ритуал «Вечерняя зоря» стал неотъемлемой частью праздничных мероприятий, проводимых в Озерском городском округе в честь 9 мая. Скорбное и торжественное мероприятие организуется вечером 8 мая в память о воинах-освободителях нашей Родины. Проводится церемония военнослужащими озерской дивизии войск национальной гвардии РФ. В рамках ритуала также проходит акция «Свеча памяти». В акции сможет принять участие любой желающий.В честь празднования Дня Победы в Озерске, начиная с мая, и в течение нескольких тёплых месяцев в вечернее время будут организованы открытые кинопоказы известных советских военно-патриотических фильмов. Киносезон на открытом воздухе будет проходить в одном из городских скверов (в сквере «Первостроителей» или в сквере имени Б.В.Броховича).Кроме того, в Центре культуры и досуга молодёжи будет организована инсталляция моделей военной техники. Модели танков, самолётов и другой боевой техники, которая применялась в годы Финской войны, Великой Отечественной войны готовят ребята из клубного объединения. Они же будут рассказывать посетителям об истории создания машин, о том, когда и где они применялись. Выставку сможет посетить каждый желающий.Георгиевская ленточка – символ Победы для миллионов людей не только в России, но и за рубежом. Она является символом памяти, связи поколений и воинской славы. Акция «Георгиевская ленточка» была придумана журналистами РИА Новости в марте 2005 года. В том же году инициативу поддержали Правительство Москвы и общественная организация «Студенческая община».Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-14YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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