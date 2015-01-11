Озерск готовится к празднованию 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне

С 2005 года по всей стране проходит общественная акция «Георгиевская ленточка». Это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Главная её цель – дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины. В округе она ежегодно начинается в конце апреля. Носить Георгиевскую ленточку очень почётно. Ветераны видят, что мы помним и гордимся их подвигом. Георгиевские ленточки жителям округа будут раздавать волонтёрские молодёжные объединения.
Воинский ритуал «Вечерняя зоря» стал неотъемлемой частью праздничных мероприятий, проводимых в Озерском городском округе в честь 9 мая. Скорбное и торжественное мероприятие организуется вечером 8 мая в память о воинах-освободителях нашей Родины. Проводится церемония военнослужащими озерской дивизии войск национальной гвардии РФ. В рамках ритуала также проходит акция «Свеча памяти». В акции сможет принять участие любой желающий.
В честь празднования Дня Победы в Озерске, начиная с мая, и в течение нескольких тёплых месяцев в вечернее время будут организованы открытые кинопоказы известных советских военно-патриотических фильмов. Киносезон на открытом воздухе будет проходить в одном из городских скверов (в сквере «Первостроителей» или в сквере имени Б.В.Броховича).
Кроме того, в Центре культуры и досуга молодёжи будет организована инсталляция моделей военной техники. Модели танков, самолётов и другой боевой техники, которая применялась в годы Финской войны, Великой Отечественной войны готовят ребята из клубного объединения. Они же будут рассказывать посетителям об истории создания машин, о том, когда и где они применялись. Выставку сможет посетить каждый желающий.
Справочно:
Георгиевская ленточка – символ Победы для миллионов людей не только в России, но и за рубежом. Она является символом памяти, связи поколений и воинской славы. Акция «Георгиевская ленточка» была придумана журналистами РИА Новости в марте 2005 года. В том же году инициативу поддержали Правительство Москвы и общественная организация «Студенческая община».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа