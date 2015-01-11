2021-04-14YEKT14:00:00 | Губерния Челябинские врачи возвращают голос звездам сцены и жертвам болезни В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) работает единственный в области фониатрический центр, в котором врачи самых разных специальностей: оториноларингологи, пульмонологи, сурдологи, фонопеды, логопеды, сосудистые хирурги, эндокринологи занимаются лечением голоса. Здесь наблюдаются певцы и радиоведущие, приезжие знаменитости и студенты специализированных вузов. «Я пою и получаю нагрузки постоянные, поэтому я очень слежу за своим голосом, – рассказала солистка Челябинского театра оперы и балета Эльвира Абзалова, исполнительница всех ведущих партий-сопрано. – Бывает, после простуды надо быстро восстановить голос, когда на носу премьера, которую нельзя отменить. И только фониатр может спасти ситуацию - сделать вливание или психологически помочь. Чем лечат фониатры, это профессиональный секрет, у каждого специалиста он свой».Соблюдать гигиену голоса, следить за здоровьем будущих артистов учат еще в консерватории. Дальше следить за природным музыкальным инструментом помогает врач-фониатр, который вместе с труппой ездит на гастроли, дежурит на премьерах и в сложной ситуации приходит на помощь. Дима – обладатель красивого баритона, его голос принадлежит героям-любовникам в опереттах и злодеям в оперных постановках. Недавно он спел Мистера Икса, в «Иоланте» - партию Роберто, выйдет на сцену Елецким в «Пиковой даме», а в детской сказке «Алиса» исполнил роль Джокера.«У меня был такой момент в позапрошлом сезоне. Была очень большая нагрузка, Тансылу Амировна наблюдала меня, делала мне профилактические заливки и это помогло мне исполнить очень много партий в короткий промежуток времени», – поделился Дмитрий Никитин, солист-вокалист Челябинского театра оперы и балета.Фониатрический центр ЧОКБ был основан в 1959 году, он стал первым на Урале. Основателем центра была Александра Кутузова, которая 40 лет проработала в главной клинике региона. Сегодня к помощи фониатров ЧОКБ прибегают многие рок-звезды и эстрадные знаменитости, как российские, так и иностранные. Помимо поющих пациентов, есть и другие категории больных.«Оказываем мы помощь и тем пациентам, которые совсем не могут говорить, – рассказывает Тансылу Бичурина, оториноларинголог-фониатр, заведующая хирургической службой консультативной поликлиники ЧОКБ. – Например, не имеют гортани вследствие операций, например, при раке гортани. Их мы обучаем псевдоголосу, так называемому пищеводному голосу. С ними работает педагог-фонопед. У человека появляется голос. Конечно, немножко с хрипотцой, но это голос, который позволяет ему общаться, быть социально адаптированным человеком».Основная часть пациентов – солисты и актеры челябинских театров, студенты и преподаватели Института музыки, Института культуры, Магнитогорской консерватории, музыкальных колледжей. А также учителя, воспитатели детских садов, депутаты, адвокаты-все лица, для которых голос является орудием труда.«Голос - это бесценный божий дар, – считает Тансылу Амировна. – Если есть какие-то изменения голоса-осиплость, охриплость, чувство першения, дискомфорт, ощущение инородного тела, утомляемость голоса, необходимо обращаться к фониатору. Мы живем в городе с непростой атмосферой, люди работают на производствах с шумом, загрязнениями. В этом случае очень важно постоянно проходить профосмотры, которые могут рано выявить рак гортани, например».Для обследования и лечения пациентов с нарушениями голоса, дисфониями, в больнице есть все возможности. Например, совместно с эндоскопическим отделением проводятся обследования гортани, при необходимости выполняется оперативное лечение. В центре имеется великолепный ЛОР-комбайн с современным стробоскопом, где можно посмотреть гортань и голосовой аппарат, а также оценить его функциональное состояние. AzAzA 2021-04-14YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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