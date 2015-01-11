Молодые художники могут поступить в Немецкую академию искусств в Челябинске

В Челябинске откроется лаборатория молодого искусства «DAKС» (Deutsche Akademie der Künste in Chelyabinsk – Немецкая академия искусств в Челябинске). Проект будет реализован в рамках программы арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства на базе Челябинского государственного института культуры с 10 по 21 мая 2021 года. Желающих больше узнать о проекте и присоединиться к нему приглашают на День открытых дверей, который пройдет 21 апреля в онлайн-формате, сообщают организаторы.«DAKС» — это образовательный эксперимент, цель которого объединить молодых художников Южного Урала для расширения границ художественной практики. Лаборатория экспериментальным путем исследует образовательную систему, сложившуюся в Германии, а также создает платформу для общения и обмена опытом между участниками художественных сообществ. Это перформанс, который имитирует этапы академического художественного образования. Кураторы проекта, художники из Германии Леонид Харламов и Детлеф Шлагхек поднимают универсальные вопросы о том, что такое современное искусство и можно ли научить и научиться ему.С одной стороны, это своего рода групповая игра, где, как в театре, каждый может вести себя как актер. С другой стороны, программа завершится реальной выставкой, которая будет представлена в одном из выставочных пространств Челябинска в рамках 6-й Уральской биеннале, и требует подлинности.В академии будет два класса по десять человек, которых отберут после серии вступительных испытаний из студентов творческих специальностей, начинающих и практикующих художников Челябинска и области в возрасте от 18 лет. Занятия в классах пройдут на русском и английском языках в течение десяти дней. За это время студенты успеют получить «магистерскую степень», а также поучаствовать в отчетной выставке, которая откроется в одном из пространств Челябинска. Также проект будет представлен в итоговой видеоинсталляции программы-арт-резиденций Уральской биеннале в Екатеринбурге.Участие в «DAKС» бесплатное. Иногородним студентам будет предоставлена скидка на проживание в общежитии.Для участия во вступительных испытаниях нужно заполнить анкету, написать мотивационное письмо и отправить свое портфолио по ссылке https://forms.gle/HYo3kXQR8kEUMrRQ6 до 30 апреля 2021 года. Презентация лаборатории молодого искусства «DAKС» пройдет на онлайн-Дне открытых дверей 21 апреля, в 18:00. Встреча проводится в ZOOM на русском и немецком языках с синхронным переводом. Для участия организаторы просят пройти предварительную регистрацию:https://ural-biennial.timepad.ru/event/1605375/ Справочно:Детлеф Шлагхек (Германия, Киль) – художник и куратор, работает в галерее современного искусства в Киле с 2013 г. Соучредитель коллектива художников Quarantäne. Работает в графике, скульптуре, инсталляции, саунд-арте, site-specific. Леонид Харламов (Германия, Гамбург) – художник и куратор, основатель международного проекта Quarantäne и галереи Schlecker. Создатель и главный куратор Underdog Gallery (Гамбург). Работает с видео, перформансом, инсталляцией.Программа арт-резиденций 6-й биеннале в Челябинской области реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Партнеры программы – Челябинский государственный институт культуры, Лофт «Дом фотографа» и проект Long Fashion Weekend Ural. Проект реализуется в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами которого являются Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт, а также Российско-Германская внешнеторговая палата. Партнер резиденции — Челябинский государственный институт культуры.