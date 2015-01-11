2021-04-14YEKT14:00:00 | Губерния В Челябинской области посты страховых представителей возобновили работу в медицинских организациях Источник: ТФОМС









Страховые представители, осуществляющие деятельность по защите прав пациентов в сфере обязательного медицинского страхования, вновь вышли в медицинские организации. В связи с введением режима повышенной готовности работа специалистов была приостановлена почти на год.Напомним, что в Челябинской области посты страховых представителей на территории медицинских учреждений были организованы в 2018 году. Их задача - защита прав пациентов при оказании им медицинской помощи. В частности, в их обязанности входит оказание содействия в оперативном решении вопросов оказания медицинской помощи, выявления и устранения нарушений, прием и рассмотрение обращений по поводу объемов и качества оказанной медицинской помощи, а также информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи. Кроме того, страховые представители проводят оценку удовлетворенности доступностью и качеством оказанной медицинской помощи посредством опроса и анкетирования застрахованных лиц.Региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» установлены целевые показатели по обеспечению медицинских организаций каналами связи для граждан, к которым относятся посты страховых представителей или телефоны прямой связи с ними. На 2020 год данный показатель составил 35,2%, но по факту в регионе уже в 2019 году все медицинские организации, оказывающие амбулаторную помощь, обеспечены каналами обратной связи с пациентами на 100%.В 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий по причине распространения COVID-19 размещение страховых представителей посредством постов и визитов (дежурств по графику) в медицинских организациях было приостановлено. Взамен размещено больше аппаратов прямой телефонной связи со страховыми представителями. Так, из 75 медицинских организаций, оказывающих амбулаторную помощь, в 58 установлено 86 телефонных аппаратов, которые путем нажатия одной кнопки позволяют связаться со страховым представителем и оперативно получить консультацию по возникшему вопросу.Всего за период с 2018 по 2020 год к страховым представителям в медицинских организациях поступило более 74 тысяч обращений. В прошлом году количество обращений снизилось в 4 раза, что обусловлено ограничительными мероприятиями, связанными с COVID-19. Около половины всех обращений составляют вопросы об оформлении полиса ОМС, порядка 30% - вопросы организации работы медицинских учреждений, в том числе этика и деонтология медицинских работников, санитарно-гигиеническое состояние помещений, право выбора медицинской организации и врача.В связи с переходом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на осуществление деятельности в полном объеме, возобновлением профилактических мероприятий, диспансеризации взрослого населения, с апреля 2021 года возобновляется работа страховых представителей в медицинских организациях. Всего открывается 92 поста и 32 визита более чем в 60 медицинских организациях региона. Актуальный график размещения страховых представителей и средств обратной телефонной связи в медицинских организациях всегда можно найти на

Также напомним, что в ТФОМС Челябинской области продолжает работу круглосуточная бесплатная горячая линия для пациентов 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный). Источник: ТФОМССтраховые представители, осуществляющие деятельность по защите прав пациентов в сфере обязательного медицинского страхования, вновь вышли в медицинские организации. В связи с введением режима повышенной готовности работа специалистов была приостановлена почти на год.Напомним, что в Челябинской области посты страховых представителей на территории медицинских учреждений были организованы в 2018 году. Их задача - защита прав пациентов при оказании им медицинской помощи. В частности, в их обязанности входит оказание содействия в оперативном решении вопросов оказания медицинской помощи, выявления и устранения нарушений, прием и рассмотрение обращений по поводу объемов и качества оказанной медицинской помощи, а также информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи. Кроме того, страховые представители проводят оценку удовлетворенности доступностью и качеством оказанной медицинской помощи посредством опроса и анкетирования застрахованных лиц.Региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» установлены целевые показатели по обеспечению медицинских организаций каналами связи для граждан, к которым относятся посты страховых представителей или телефоны прямой связи с ними. На 2020 год данный показатель составил 35,2%, но по факту в регионе уже в 2019 году все медицинские организации, оказывающие амбулаторную помощь, обеспечены каналами обратной связи с пациентами на 100%.В 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий по причине распространения COVID-19 размещение страховых представителей посредством постов и визитов (дежурств по графику) в медицинских организациях было приостановлено. Взамен размещено больше аппаратов прямой телефонной связи со страховыми представителями. Так, из 75 медицинских организаций, оказывающих амбулаторную помощь, в 58 установлено 86 телефонных аппаратов, которые путем нажатия одной кнопки позволяют связаться со страховым представителем и оперативно получить консультацию по возникшему вопросу.Всего за период с 2018 по 2020 год к страховым представителям в медицинских организациях поступило более 74 тысяч обращений. В прошлом году количество обращений снизилось в 4 раза, что обусловлено ограничительными мероприятиями, связанными с COVID-19. Около половины всех обращений составляют вопросы об оформлении полиса ОМС, порядка 30% - вопросы организации работы медицинских учреждений, в том числе этика и деонтология медицинских работников, санитарно-гигиеническое состояние помещений, право выбора медицинской организации и врача.В связи с переходом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на осуществление деятельности в полном объеме, возобновлением профилактических мероприятий, диспансеризации взрослого населения, с апреля 2021 года возобновляется работа страховых представителей в медицинских организациях. Всего открывается 92 поста и 32 визита более чем в 60 медицинских организациях региона. Актуальный график размещения страховых представителей и средств обратной телефонной связи в медицинских организациях всегда можно найти на сайте ТФОМС Челябинской области Также напомним, что в ТФОМС Челябинской области продолжает работу круглосуточная бесплатная горячая линия для пациентов 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный). AzAzA 2021-04-14YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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