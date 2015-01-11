» Синоптики предупредили о резком падении давления на Южном Урале

В ближайшие сутки на Южном Урале резко упадет атмосферное давление – с 752 мм ртутного столба оно опустится до 743 мм.

По наблюдениям медиков, такие перепады могут заметно сказаться на самочувствии. У человека может упасть артериальное давление и снизиться скорость кровотока, следствием могут стать затруднение дыхания, тяжесть в голове, нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

Когда атмосферное давление падает, хуже всего себя чувствуют гипотоники, что проявляется выраженной отечностью тканей, тахикардией и учащенным дыханием.

У гипертоников, напротив, снижается артериальное давление и лишь при нарастающей гипоксии могут появиться сонливость, утомляемость, одышка и сердечные боли.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-predupredili-o-rezkom-padenii-davleniya-na-Yuzhnom-Urale_136182.html