» Текслер призвал штрафовать нарушителей для улучшения ситуации с COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам городов и районов области возобновить проверки масочного режима – в случае необходимости наказывать нарушителей противоэпидемических требований.

Об этом глава региона заявил на областном совещании, которое прошло в режиме ВКС в среду, 14 апреля. При этом, по словам Текслера, эпидемическая ситуация в области продолжает стабилизироваться. Среднесуточный прирост за последние дни снизился до 120 заболевших за сутки, а количество тестируемых возросло до 8 500 человек.

«Мы не можем рисковать здоровьем наших людей, и я прошу в полном объеме обеспечить в территориях все действующие ограничительные меры. В последнее время часть торговых, досуговых и транспортных организаций ослабили требования к соблюдению посетителями масочного режима и социальной дистанции. Это недопустимо. Возобновите проверки в ваших муниципалитетах, и если потребуется, то наказывайте нарушителей. Впереди праздники, Первое мая и День Победы, и мы не можем допустить в регионе рецидивной вспышки заболеваемости коронавирусом», – подчеркнул Алексей Текслер.

Во многом отрицательная динамика заболеваемости вызвана всеобщей вакцинацией. А данный момент первым компонентом вакцины от коронавируса привито почти 175 тыс. человек, вторым – почти 110 тыс. человек. При этом ожидается поступление еще 25 тыс. доз вакцины.

Кроме того, в регионе появился специальный передвижной пункт вакцинации от COVID-19 «Поезд здоровья». Желающие могут бесплатно поставить прививку от коронавируса прямо в вагоне. 13 и 14 апреля передвижной пункт сделает остановки в Еманжелинске, Троицке, Карталах, на станциях Джабык, Магнитогорск-Пассажирский. Продолжится вакцинация в ТРК.

https://dostup1.ru/medicine/Texler-prizval-shtrafovat-narushiteley-dlya-uluchsheniya-situatsii-s-COVID-19_136168.html