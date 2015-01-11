» Южноуральские города получат премии на благоустройство

30 миллионов рублей из областного бюджета будут направлены как поощрение городам, чьи жители активнее других проявят себя в онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Такое заявление накануне, 14 апреля, сделал губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

«Информирую вас о своем решении дополнительно поощрить те муниципалитеты, где будет достигнут высокий уровень активности граждан в голосовании. Такие муниципалитеты получат денежные премии в размере 15, 10 и 5 миллионов рублей за первое, второе и третье места соответственно. Эти средства муниципалитеты смогут дополнительно потратить на развитие территорий»,

— сообщил мэрам глава региона.

Как поясняют в пресс-службе губернатора, речь идет об онлайн-голосовании на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, которое продлится с 26 апреля по 30 мая. В ходе этого мероприятия граждане России смогут через интернет определить, какие объекты в их родных городах стоит благоустроить в первую очередь.

https://www.1obl.ru/news/politika/yuzhnouralskie-goroda-poluchat-premii-na-blagoustroystvo/