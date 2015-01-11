2021-04-15YEKT11:00:00 | Губерния Столица Южного Урала на неделю станет центром фортепианного искусства Ирина Анфалова-Шишкина и ректор Челябинского государственного института культуры Владимир Рушанин.«На одну неделю Челябинск станет центром притяжения фортепианного искусства. Радостно, что участниками конкурса станут молодые музыканты не только из различных регионов нашей страны, но и из других стран», – отметила Ирина Анфалова-Шишкина.Международный конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза был впервые организован и проведен в Челябинске в 2007 году. В этом году он проходит уже в четвертый раз.«Для нашего региона Международный конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза - большое событие. Идея проведения конкурса принадлежит ученику Станислава Генриховича, профессору, заведующему кафедрой специального фортепиано ЧГИК Евгению Александровичу Левитану», – подчеркнул в своем выступлении Владимир Рушанин.Выдающийся пианист Станислав Нейгауз известен во всем мире как крупнейший пианист-романтик и педагог, проводивший мастер-классы в консерваториях Вены, Парижа, Рима. Его концертная и педагогическая деятельность имела огромный успех в Европе. Великая пианистка Маргерит Лонг одной из первых дала высочайшую оценку его творчества.В состав жюри конкурса входят известные музыканты из России, Израиля, Германии, Японии: Евгений Левитан, Ирина Чуковская, Вадим Монастырский, Вадим Пальмов, Владимир Хомяков. Возглавит его выдающаяся пианистка современности, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии, профессор Московской консерватории Элисо Вирсаладзе.В рамках открытия прошла жеребьевка участников конкурса. 130 участников конкурса из восьми стран в течение восьми дней будут участвовать в творческих состязаниях в номинациях: «Фортепианное соло» и «Фортепианный дуэт». Программа выступлений конкурсантов ориентирована на репертуар Станислава Нейгауза.







В Концертном зале органной и камерной музыки «Родина» прошло торжественное открытие и жеребьевка участников IV Международного конкурса пианистов имени Станислава Нейгауза. Инициатором и организатором конкурса является Челябинский государственный институт культуры, консерваторский факультет вуза. Конкурс пройдет при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры Челябинской области.Со словами приветствия к гостям мероприятия обратились первый заместитель министра культуры Челябинской областии ректор Челябинского государственного института культуры«На одну неделю Челябинск станет центром притяжения фортепианного искусства. Радостно, что участниками конкурса станут молодые музыканты не только из различных регионов нашей страны, но и из других стран», – отметила Ирина Анфалова-Шишкина.Международный конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза был впервые организован и проведен в Челябинске в 2007 году. В этом году он проходит уже в четвертый раз.«Для нашего региона Международный конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза - большое событие. Идея проведения конкурса принадлежит ученику Станислава Генриховича, профессору, заведующему кафедрой специального фортепиано ЧГИК Евгению Александровичу Левитану», – подчеркнул в своем выступлении Владимир Рушанин.Выдающийся пианист Станислав Нейгауз известен во всем мире как крупнейший пианист-романтик и педагог, проводивший мастер-классы в консерваториях Вены, Парижа, Рима. Его концертная и педагогическая деятельность имела огромный успех в Европе. Великая пианистка Маргерит Лонг одной из первых дала высочайшую оценку его творчества.В состав жюри конкурса входят известные музыканты из России, Израиля, Германии, Японии:. Возглавит его выдающаяся пианистка современности, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии, профессор Московской консерваторииВ рамках открытия прошла жеребьевка участников конкурса. 130 участников конкурса из восьми стран в течение восьми дней будут участвовать в творческих состязаниях в номинациях: «Фортепианное соло» и «Фортепианный дуэт». Программа выступлений конкурсантов ориентирована на репертуар Станислава Нейгауза. Источник: пресс-служба минкультуры Челябинской области AzAzA 2021-04-15YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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