» Ученые ЮУрГУ запатентовали новую модель «искусственного дерева»

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туристических компаний, сообщает пресс-служба правительства РФ. Причиной стало ограничение полетов в Турцию и Танзанию, вступившее в силу с 15 апреля Подробнее
17 апреля, в субботу, в микрорайоне Заозерный состоится акция «Чистый берег». Акцию по уборке берега озера Иртяш от мусора поддержали администрация округа, ФГУП «ПО «Маяк», ее инициатором выступил депутат фракции Единая Россия» Василий Сметанин Подробнее
Научные сотрудники кафедры «Экология и химическая технология» Южно-Уральского государственного университета создали и запатентовали новую модель «искусственного дерева». Изобретение представляет собой специальную всесезонную установку для удаления вредных газов и аэрозолей из воздуха при помощи растений. Его можно использовать для очистки атмосферного воздуха от опасных загрязнений, что будет способствовать улучшению экологической обстановки в промышленных городах нашей страны.«Искусственные деревья» могут быть в сотни раз эффективнее живых деревьев. Такие устройства способны очищать воздух от нежелательных химических соединений, используя принцип фиторемедиации. Фиторемедиация представляет собой комплекс методов очистки атмосферного воздуха с использованием растений. Идея состоит в том, что очистка воздуха происходит благодаря помещенным в специальное сооружение растениям, которые не только перерабатывают углекислый газ в кислород, но и поглощают другие токсичные соединения, в том числе опасные мелкодисперсные аэрозоли. Мы предлагаем использовать для очистки воздуха мхи и специальные сорбционные материалы», – поясняет руководитель исследования Татьяна Крупнова.Научные сотрудники предложили всесезонную модель устройства, которая будет выполнять свои функции вне зависимости от перепадов температур. В условиях сурового климата можно использовать панели со мхом в теплое время года. Мох будет потреблять и перерабатывать различные токсичные газы, очищая воздух, а сооружение – обеспечивать растению комфортные условия для роста, освещенность и полив дождевой водой. В холодное время года вместо мха ученые предложили использовать фильтрующий сорбент, способный очищать воздух от вредных примесей. Это решение позволит «искусственному дереву» эффективно функционировать круглый год.Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).