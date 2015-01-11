» Ученые ЮУрГУ запатентовали новую модель «искусственного дерева»

Научные сотрудники кафедры «Экология и химическая технология» Южно-Уральского государственного университета создали и запатентовали новую модель «искусственного дерева». Изобретение представляет собой специальную всесезонную установку для удаления вредных газов и аэрозолей из воздуха при помощи растений. Его можно использовать для очистки атмосферного воздуха от опасных загрязнений, что будет способствовать улучшению экологической обстановки в промышленных городах нашей страны.«Искусственные деревья» могут быть в сотни раз эффективнее живых деревьев. Такие устройства способны очищать воздух от нежелательных химических соединений, используя принцип фиторемедиации. Фиторемедиация представляет собой комплекс методов очистки атмосферного воздуха с использованием растений. Идея состоит в том, что очистка воздуха происходит благодаря помещенным в специальное сооружение растениям, которые не только перерабатывают углекислый газ в кислород, но и поглощают другие токсичные соединения, в том числе опасные мелкодисперсные аэрозоли. Мы предлагаем использовать для очистки воздуха мхи и специальные сорбционные материалы», – поясняет руководитель исследования Татьяна Крупнова.Научные сотрудники предложили всесезонную модель устройства, которая будет выполнять свои функции вне зависимости от перепадов температур. В условиях сурового климата можно использовать панели со мхом в теплое время года. Мох будет потреблять и перерабатывать различные токсичные газы, очищая воздух, а сооружение – обеспечивать растению комфортные условия для роста, освещенность и полив дождевой водой. В холодное время года вместо мха ученые предложили использовать фильтрующий сорбент, способный очищать воздух от вредных примесей. Это решение позволит «искусственному дереву» эффективно функционировать круглый год.Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).