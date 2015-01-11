Бережливое производство доказывает эффективность в строительной отрасли

Миасский завод крупнопанельного домостроения (ООО «Завод КПД») намерен увеличить выпуск металлических каркасов для стеновых панелей на 30% в ближайшие полгода работы в национальном проекте «Производительность труда». В середине марта предприятие стало первым в области участником нацпроекта из строительной отрасли и сразу включилось во все его мероприятия. В результате в арматурном цехе уже наметилась устойчивая тенденция к снижению времени протекания процессов и доли незавершённого производства.Промежуточными результатами руководство завода поделилось с министром промышленности Челябинской области Павлом Рыжим во время его визита.««Производительность труда», на мой взгляд, один из самых действенных нацпроектов. Он помогает снижать издержки, увеличивать эффективность производственных процессов, улучшать условия труда рабочих, повышать людям зарплаты. Причём, в отличие от большинства других программ, его результаты становятся заметны через очень короткое время. Об этом говорят директора многих предприятий области из сферы обрабатывающей и пищевой промышленности, с которыми мы работаем. Теперь к ним присоединились и строители. Меня очень радует, что, благодаря появлению в нацпроекте представителей разных отраслей, областные минпром и ФРП, как администраторы нацпроекта, могут расширить возможности предоставления производителям разных мер федеральной и региональной господдрежки, от бесплатного обучения до налоговых преференций, позволяющих компенсировать значительную часть затрат, и льготных займов», - говорит глава челябинского минпрома.Министр осмотрел цеха завода – формовочный, арматурный, где находится поток-образец, и бетоносмесительный, недавно оснащённый новым современным оборудованием, позволяющим в разы повысить качество бетонных смесей и стабилизировать прочность бетона. Предприятие намерено продолжить модернизацию, воспользовавшись заёмным финансированием регионального Фонда развития промышленности по программе «Повышение производительности труда», доступной только участникам нацпроекта. Однако не меньше займов по льготным ставкам предприятие интересует повышение квалификации сотрудников через обучение методам и принципам бережливого производства.«Мы все, так или иначе, находимся каждый в своём маленьком информационном колодце, а обучение под руководством экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда расширяет кругозор, позволяет увидеть всю картину, найти своё место не только в своей отрасли, но и в экономике региона в целом. Появляется новый взгляд на привычные вещи и процессы, меняется мировоззрение, а это, в свою очередь, рождает новые стратегические идеи по дальнейшему развитию предприятия. Например, именно общение с экспертами подсказало нам идею применить высокочастотную вибрацию при формовании железобетонных изделий в формовочном цехе. Это позволит автоматизировать тяжёлый физический труд, а людей перевести на более лёгкую, но не менее важную работу в другие цеха», - делится планами генеральный директор ООО «Завод КПД» Дмитрий Кудрявцев.На этой неделе рабочая группа из сотрудников завода прошла подготовку на площадке «Фабрика процессов», функционирующей на базе регионального ФРП. Этот производственный тренинг, имитирующий реальные трудовые процессы, позволяет закрепить на практике знания, которые очень пригодятся при реализации проекта непосредственно на предприятии. На следующей неделе трое участников рабочей группы пройдут обучение на внутренних тренеров, чтобы впоследствии передать навыки бережливого производства всему персоналу предприятия. Ещё семь топ-менеджеров завода КПД отправились в Москву для участия в программе «Лидеры производительности». Это одна из важнейших частей нацпроекта, обучение руководителей высшего и среднего звена стратегическим, коммерческим, производственным и кадровым дисциплинам, в ходе которого требуется создать реальный проект оптимизации для своей компании.А на самом заводе эксперт РЦК Радик Антонян продолжает работу на пилотном потоке производства пространственных металлических каркасов для стеновых панелей. На участке проводится диагностика, выявляются проблемы и потери.«Выстроив карту текущего состояния потока, мы с рабочей группой выявили уже порядка 50 основных проблем: большие запасы внутри потока, лишние движения работников, отсутствие организованных мест хранения и т.д. Теперь ищем оптимальные решения. Перспективы отличные. Уверен, что выработку удастся повысить минимум на 30%, причём только за счёт организационных моментов, например, изменив размеры партий и маршрут транспортировки изделий, установив нормативы, скорректировав систему планирования. Такие, на первый взгляд, незначительные и вроде бы очевидные улучшения дают потрясающий эффект», - рассказывает эксперт РЦК, созданного при региональном ФРП специально для реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда».За время участия в нём завод КПД должен достичь целевых показателей: повысить производительность на 10% в первый год, на 15% – к концу второго и на 30% – к концу третьего года по сравнению с базовым годом вступления в нацпроект.***ООО «Завод КПД» – миасский завод крупнопанельного домостроения, производитель наружных и внутренних стеновых панелей и плит перекрытия. Они, в частности, использовались при возведении таких известных микрорайонов Челябинска, как «Привилегия», «Парковый», «Парковый-2», «Академ-Риверсайд» и жилых комплексов «ЭвоПарк», «Ярославский», «Территория», а также при строительстве жилья в Верхнем Уфалее и Пласте.Национальный проект «Производительность труда» обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. Он направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:
Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Минпром и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 62 предприятия региона.