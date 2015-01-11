В Челябинской области приняты законы, направленные на поддержку МСП

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли законы, направленные на уменьшение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) до минимально возможного в регионе уровня и расширение перечней видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения (ПСН), для субъектов МСП в отраслях, пострадавших и наиболее медленно восстанавливающихся после вынужденной деловой паузы в 2020 году. С законодательной инициативой выступил губернатор Алексей Текслер.
Напомним, первый проект закона предусматривает снижение ставки по объекту налогообложения «доходы минус расходы» до 5% и «доходы» – до 1% для организаций и индивидуальных предпринимателей на УСН в сфере гостиничного бизнеса, туризма, IT, культуры, спорта, отдыха, развлечений и др.Вторым законопроектом предоставляется право применять ПСН организациям и ИП также в сфере гостиничного бизнеса и туризма, а кроме того – в области строительства, организации конференций и выставок, деятельности парков культуры и отдыха и тематических парков.Рядом других поправок укрупняется группировка издательской деятельности; выделяется деятельность по осуществлению торговли через автоматы со сниженным размером потенциально возможного к получению годового дохода 35 тыс. рублей с одного аппарата вместо 100 тыс. и устанавливается общая площадь сдаваемых в аренду собственных или арендованных нежилых помещений и земельных участков не более 6,5 тыс. кв. м с целью соблюдения предпринимателями требования о предельном размере годового дохода в 60 млн рублей.Подробнее об этом мы писали ранее.