Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям Южного Урала с продвижением на международных маркетплейсах

15 апреля 2021 года Общественная палата Челябинской области провела пленарное заседание, посвященное подведению итогов работы V созыва. С приветственным словом к представителям Общественной палаты обратился заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров: «Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас от имени губернатора Челябинской области на итоговом пленарном заседании Общественной палаты Vсозыва. На мой взгляд, Общественная палата является той площадкой, которая вносит большой вклад в реализацию образовательных, экологических, культурных и многих других проектов, участвует в развитии межнациональных отношений, институтов гражданского общества на территории Челябинской области. В состав Общественной палаты традиционно входит 57 уважаемых общественных деятелей Челябинской области, чье мнение играет важную роль в разъяснении значимости происходящих событий и донесении до граждан нашего региона максимально прозрачной информации, в том числе о процессах голосования. И в дальнейшем я хочу пожелать вам плодотворной работы на благо нашего региона».Открыл пленарное заседание председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко:«Уважаемые коллеги, сегодня мы собрались с вами, чтобы подвести итоги трехлетней совместной работы. В 2018 году обновление Палаты составило более 50 процентов от прежнего состава. Членами и экспертами Палаты стали авторитетные и известные в регионе люди: 57 членов Палаты, которые работали в 9 комиссиях. За комиссиями закреплен в общей сложности 91 эксперт. Также с 2018 года в Палате появилась должность советника председателя».В ходе заседания Николай Дейнеко рассказал собравшимся о том, сколько и каких мероприятий организовала и провела Общественная палата региона за последние три года.По его словам за три года работы V созыва Общественная палата организовала и провела около 600 общественно значимых мероприятий, было отработано 698 звонков, поступивших на телефоны «горячих линий» Общественной палаты, за время работы члены и эксперты осуществили 43 общественные проверки, 28 выездов, подготовлено 35 заключений по итогам «нулевых чтений» проектов нормативно-правовых актов, 124 протокола с рекомендациями были направлены в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Также Общественная палата V созыва организовала общественное наблюдение за 4 выборными кампаниями на территории региона, заключила 38 соглашений о сотрудничестве и привлекла к своей работе более 10 тысяч активистов.Примечательным в работе Общественной палаты за прошедшие три года можно считать то, что многие апробированные ранее формы работы получили правовую регламентацию на государственном уровне и вышли на новый методологический, системный уровень.Напомним, с 2018 года Общественная палата Челябинской области впервые получила право делегировать представителей гражданского общества на избирательные участки для участия в наблюдении за голосованием. С этого времени началось формирование масштабной системы общественного контроля за выборами всех уровней. За четыре избирательные кампании Общественной палатой наработан колоссальный опыт работы, выстроена четкая система взаимодействия с городами и районами области, каналы обратной связи с избирателями и наблюдателями, в интернет-пространстве и на местах.Можно отметить, что результаты системной работы Общественной палаты налицо: общественное наблюдение за выборами Президента России в 2018 году осуществляли чуть больше 4 тысяч человек, за ходом голосования за поправки в Конституцию в 2020-м следили уже более 8 тысяч наблюдателей.[gallery]Также за последние три года на новый качественный уровень вышла работа с территориями, с муниципальными Общественными палатами, появились новые яркие проекты, в том числе в формате онлайн.В работе V созыва общественники продолжили уже сложившуюся практику работы с некоммерческими организациями по продвижению наиболее успешных социальных проектов, информационному и методическому сопровождению их деятельности.По мнению представителей Общественной палаты, система государственной поддержки общественных организаций существенно повысила активность гражданского общества, а благодаря поддержке губернатора и слаженной и целенаправленной работе Общественной палаты и управления общественных связей правительства региона, Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала значительно улучшены показатели участия в конкурсах некоммерческих организаций.Николай Дейнеко считает, что Общественная палата V созыва стала по-настоящему эффективной экспертной, диалоговой площадкой, на которой проходило обсуждение самых резонансных вопросов.На заседании был представлен и единогласно принят ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Челябинской области в 2020 году. О тенденциях в развитии гражданской активности на Южном Урале рассказала советник председателя Общественной палаты Челябинской области Эльвина Ягнакова. По ее словам, в регионе увеличилась гражданская активность и выросло доверие к Общественной палате Челябинской области. В ближайшее время доклад будет опубликован на сайте палаты.В рамках заседания подробный отчет о проделанной работе представили председатели профильных комиссий.«Считаю, что Общественная палата региона V созыва состоялась как авторитетный общественный орган, как реальная площадка для диалога. Искренне благодарю всех членов Палаты, экспертов за совместную работу, за товарищескую помощь и солидарность, а также руководство области за конструктивное взаимодействие и поддержку. Убежден, что и на этом этапе Общественная палата своей высокопрофессиональной работой, неравнодушным отношением к тем или иным явлениям жизни подтвердит свое предназначение - представлять интересы и оправдывать доверие гражданского общества», - сказал, подводя итоги заседания, Николай Дейнеко.Председатель Общественной палаты уверен, что Палата продолжит плодотворную деятельность и в новом составе.Напомним, в апреле 2021 года к работе приступит VI состав Общественной палаты Челябинской области, куда войдут 57 человек.Завершилось пленарное заседание торжественным награждением активных общественников. Подробнее
Российский экспортный центр (РЭЦ) заявил об активном развитии каналов онлайн-экспорта в Китай и Германию в текущем году. Чтобы зарегистрироваться на новых площадках, предприниматели Челябинской области могут обратиться в региональный Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества.Работа по продвижению производителей продукции на международных электронных торговых площадках ведется в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» во всех регионах России. Экспортерам помогают не только зарегистрироваться и продвинуть товары на известных маркетплейсах (Amazon, eBay, Etsy, Alibaba, Epinduo), но и организовать интернет-продажи по новым каналам, количество которых постоянно растет.Чуть больше года назад РЭЦ открыл национальный магазин российских товаров на внутрикитайской площадке Tmall.com, за это время продажи достигли 270 миллионов рублей. Сейчас на сайте размещены товары 93 российских компаний. Благодаря растущему спросу Китая на продукцию российских экспортеров в этом году планируется открыть официальный аккаунт РЭЦ на китайской платформе WeChat. Кроме того, ведется работа по созданию аналогичных каналов продвижения на рынке Европы, в частности, в ближайшее время запланировано открытие национального магазина на немецком филиале Amazon.На первом этапе развития новых каналов в Китай ставка сделана на сельскохозяйственную отрасль. На европейском направлении можно разместить более широкий ассортимент товаров: товары для дома и сада, туризма и отдыха, спорта, ЗОЖ, красоты и здоровья, творчеста, игрушки, подарки, аксессуары и другое.«Продвижение продукции на международных маркетплейсах – эффективный и быстрый способ выхода на зарубежные рынки, за 2020 год мы помогли в этом 44 предприятиям региона, – отмечает директор Центра поддержки экспорта Челябинской области Наталья Кондакова. – Первое, с чего начинается работа с представителями малого и среднего бизнеса, – скоринг. Это услуга, позволяющая определить наиболее подходящие площадки для продажи продукции той или иной компании».Оставить заявку на прохождение скоринга можно до 30 апреля 2021 года. Задать вопросы консультантам регионального Центра поддержки экспорта: 214-06-06.