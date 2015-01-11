В Челябинской области замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19

В Челябинской области несколько замедлились темпы снижения больных COVID-19 – за неделю всего на два человека в сутки.

За минувшие сутки диагноз поставили 115 жителям региона. При этом в начале недели их было 117. Зато количество выписавшихся из больниц превысило число заболевших. На 12 апреля за сутки из больниц выписали 112 человек, на 18 апреля – уже 116. А всего в регионе выздоровели 53 тыс. 89 пациентов.

С начала пандемии подтверждено 58 тыс. 796 случаев заболевания коронавирусом. На конец недели их оставалось 3 156 человек.

За прошедшие сутки семь человек умерло.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-zamedlilis-tempy-snizheniya-zabolevaemosti-COVID-19_136287.html