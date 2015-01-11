Южноуральцы старше 60 лет смогут купить билеты на поезд со скидкой

В апреле и мае 2021 года южноуральцы старше 60 лет смогут воспользоваться специальной акцией и приобрести билеты на места купейных вагонов со скидкой 30 процентов.

«Приобрести билеты по акции можно до 28 апреля, а совершить по ним поездку — в период по 28 апреля включительно или с 11 по 27 мая. Специальное предложение будет действовать при условии покупки билета не позднее, чем за 3 дня до даты отправления поезда включительно»,

— сообщили в компании «Южно-Уральская железная дорога».

Скидка не применяется при оформлении билетов организованным группам пассажиров, льготных билетов и не суммируется с другими специальными тарифами и скидками.

Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». При покупке билета онлайн-скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsy-starshe-60-let-smogut-kupit-bilety-na-poezd-so-skidkoy/