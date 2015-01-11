Среди студотрядовцев выберут лучшие команды по баскетболу и волейболу

Турниры по баскетболу и волейболу пройдут 18 апреля. Команды сыграют в спортивном зале Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.Всего на участие в волейболе поступило 9 заявок. На баскетбол заявилось 4 женских и 6 мужских команд. На площадке соберутся представители студенческих отрядов девяти челябинских вузов, а также приедут девушки из Снежинского филиала НИЯУ МИФИ.Прийти и поболеть за команду может любой желающий — важно только соблюдать масочный режим на протяжении всех соревнований. Также перед входом будет осуществляться термометрия. Игры состоятся в рамках Спартакиады студенческих отрядов студенческих отрядов города Челябинска.Мероприятие пройдет при поддержке Управления по делам молодежи города Челябинска и Администрации города Челябинска.