Конкурс «Голос Озерска 60+» покорил сердца зрителей

На сцену, сменяя друг друга, выходили исполнители народных, эстрадных, авторских песен. Конкурсанты доказали, что солидный возраст не мешает заниматься творчеством и покорять музыкальные вершины.
Жюри, в состав которого вошли преподаватель эстрадного вокала Юрий Немиров, исполнитель, поэт и композитор Валерий Белкин, хормейстер, руководитель академического хора ДК «Маяк» Наталья Токарева, с трудом определило победителей в трех номинациях: все участники озерского «Голоса 60+» выкладывались на сцене в полную силу, демонстрировали музыкальность и артистичность.
Симпатию жюри и зрителей безоговорочно завоевал Петр Иванович Петровский. Он родился в 1931 году, приехал в город в 1950 году, во внутренних войсках прослужил 30 лет. С супругой Людмилой Ивановной живут вместе более 60 лет, воспитали троих дочерей, и все они имеют музыкальное образование. Во время семейных праздников дочери поют вместе с отцом. На конкурсе одна из них аккомпанировала Петру Ивановичу на гитаре.
- Горжусь своими детьми и внуками, а внуков у меня трое и два правнука. Петь начал с пеленок. Я заядлый огородник, очень люблю выращивать цветы, - говорит конкурсант. И признается, что секрет его бодрости: ежедневная зарядка, любовь к музыке, бег на лыжах зимой и поездки на велосипеде летом.
Теплую и душевную атмосферу на сцене создали Лилия Баженова и Артем Меркулов, который одновременно является режиссером проекта «Голос Озерска 60+»
В номинации «Эстрадный вокал» победила Светлана Абдрахимова, победителем в номинации «Авторская песня» стал Евгений Виноградов, в номинации «Народная песня» - Зинаида Кадочникова.
Победителям и участникам были вручены памятные подарки и цветы от Совета ветеранов округа и движения «Добровольцы творчества».
Фото Владимира Беляева.
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Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа