» Правильное питание, анатомия человека и медицинские профессии: новая тематическая неделя на «Большой перемене»

Источник: АНО «Россия – страна возможностей»19 апреля в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте стартовала новая тематическая неделя «Здоровье». Партнером недели выступит Национальный проект «Здравоохранение».Неделя «Здоровье» посвящена медицинской науке и анатомии человека. Школьники смогут узнать об основах здорового образа жизни и секретах правильного питания, познакомятся с правилами оказания первой медицинской помощи, а также узнают о методах профилактики и ранней диагностики онкозаболеваний.старт неделе даст онлайн-лекторий «Профессии будущего в медицине», в рамках которого дети и подростки узнают о перспективных медицинских профессиях.состоится онлайн-лекторий «Золотой час: Как оказывать первую помощь?», где главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощирасскажет о том, как распознать у окружающих признаки инсульта и инфаркта, а также познакомит ребят с правилами оказания первой медицинской помощи.главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАНрасскажет школьникам о правилах здорового питания и о том, почему «вкусно» – не значит «вредно».в сообществе конкурса пройдет традиционная акция «Добрая Суббота» – школьники смогут принять участие в озеленении придомовых территорий, школьных дворов и посадить деревья в своих городах и поселках.