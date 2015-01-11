В Челябинской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Тонировка»

С 19 по 28 апреля в Челябинской области пройдет профилактическое мероприятие «Тонировка».

Сотрудники Госавтоинспекции усилят работу по выявлению и привлечению к административной ответственности водителей, управляющих автомобилями со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

Согласно техническому регламенту, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. Тонированные стекла напрямую влияют на безопасность – в темное время суток и плохую погоду видимость снижается.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 рублей.

При отказе водителя устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. В случае его невыполнения водитель привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в виде штрафа от 2000 до 4000 рублей или административного ареста до 15 суток.