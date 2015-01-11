Сквер 40-летия Победы – претендент на благоустройство в 2022 году

Одним из объектов голосования за благоустройство в Озерске станет сквер 40-летия Победы. По поводу этой территории в социальных сетях от жителей города часто звучали предложения навести на ней порядок. Сквер находится на берегу озера Иртяш и является популярным местом для прогулок. К памятнику Победы в праздники жители Озерска по традиции возлагают цветы.
Со временем ограждения береговой линии сквера обветшали, подпорные стенки клумб начали разрушаться. Территория нуждается в формировании, обновлении кустарниковой растительности, замене асфальтового покрытия. В сквере планируется поставить новые скамейки и урны. Из-за тусклого освещения в вечернее время на территории сквера находиться не комфортно, поэтому необходимо заменить старые опоры освещения на современные, с энергосберегающими, но ярко светящими фонарями. Также в сквере нужно восстановить ограждения береговой линии, обновить подпорные стенки цветников. В рамках комплексного благоустройства сквер должен преобразиться и превратиться в центр притяжения жителей «старого города».
- Все мы мечтаем, чтобы наш город был комфортным, и уютным. Сегодня мы уделяем благоустройству общественных пространств особое внимание, чтобы жители Озерска могли прогуляться с детьми, заняться спортом на свежем воздухе. Приглашаю всех жителей округа принять участие в голосовании по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», голосуйте сами, рассказывайте о нем соседям и друзьям! – отметил глава округа Евгений Щербаков.
Стоит отметить, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о выделении дополнительного финансирования на развитие тем муниципальным образованиям, жители которых примут наиболее активное участие в онлайн-голосовании с 26 апреля по 30 мая.
Последовательность онлайн-голосования на сайте https://74.gorodsreda.ru/
1. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов для голосования.
2. Войдите через сайт Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.
3. Выберите из списка общественную территорию или дизайн-проект благоустройства, который, по вашему мнению, должен быть благоустроен в первую очередь. Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения голосования.
Кроме того, помощь в голосовании окажут волонтеры. Информация о способах голосования и волонтерских пунктах будет размещена дополнительно.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа