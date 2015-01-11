Южноуральцы смогут принять участие в «Бессмертном полку» онлайн

Ежегодная акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в режиме онлайн. Решение об этом принято для того, чтобы не подвергать опасности здоровье участников шествия. Поддержат онлайн-парад все регионы страны и примерно 100 государств.

Подать заявку можно на сайте 2021.polkrf. ru. Виртуальный онлайн-парад начнется 9 мая в 15.00 по местному времени. В прошлом году акция транслировалась 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире. Было подано около трех миллионов заявок.

«Зарегистрироваться можно с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте „Бессмертный полк онлайн“. Авторы одобренных заявок получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны»,

— поясняет пресс-служба правительства Челябинской области.

В этом году трансляция акции пройдет 9мая, она будет вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях. Сетка вещания будет разделена по регионам, чтобы люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsy-smogut-prinyat-uchastie-v-bessmertnom-polku-onlayn/