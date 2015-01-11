2021-04-22YEKT07:54:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.04.2021 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 22 апреля 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -- 3 град. С • атмосферное давление 753 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 68 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано ДТП без пострадавших . 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 22-4п С 8.30 до 15.30 К Маркса 1-5п С 9 до окончания К Маркса 2-10.11п, Дзержинского 59-7п, Матросова 32 С 9 до 12 часов Иртяшская 7 -6,7п. С 9 до 13 часов 2 В сетях электро-снабжения: К Маркса 11 С 8 до 10 часов Иртяшская 15 С 10 до 15 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления; К.Маркса 22-4п С 8.30 до 15.30 К Маркса 1-5п С 9 до окончания К Маркса 2-10.11п, Дзержинского 59-7п, Матросова 32, Бажова 16 С 9 до 12 часов Иртяшская 7 -6,7п. С 9 до 13 часов Семенова 15 С 12 до 15 часов Ленина 5 С 13 до 15 часов Вниманию жителей округа! В целях стабилизации пожарной обстановки с 10 апреля 2021 г. и до особого распоряжения на всей территории Озерского городского округа введен особый противопожарный режим в лесах, парковом массиве и садовых товариществах. На период особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - вход и въезд в лесные массивы Озерского городского округа; - организация сельскохозяйственных палов, выжигание травы - разведение костров на берегах озер, в лесных массивах. В связи с повышением температуры воздуха, происходит резкое разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов. Уважаемые родители! Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед. Если, вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07», для сотового оператора «112». Вниманию жителей округа! С 12 апреля 2021 года в Муниципальном учреждении «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» организовано обучение по специальности «Матрос-спасатель», по окончании которого выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации. По окончании обучения будет предоставлена возможность трудоустройства. Справки и запись по телефонам: 2-66-10, 2-00-44. Всего вам доброго, благодарим за внимание! ефонам: 2-66-10, 2-00-44. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 22 апреля 2021 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью минус 1-6°, на крайнем западе до плюс 3°, днем плюс 13-18°. НЯ: не прогнозируется. ОЯ: не прогнозируется. 3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области № 980-рп от 20.11.2020 г. пожароопасный сезон 2020 года в лесах Челябинской области завершен 23 ноября 2020 года. 3.2. Техногенные ЧС: 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище). 3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 143 сообщения. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/46670/ alebedeva 2021-04-22YEKT07:54:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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