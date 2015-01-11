Как уберечь себя от мошенников

Представитель Общественного совета при УМВД России по ЗАТО г. Озерск Алексей Марин, независимый эксперт Минюста РФ по антикоррупционной экспертизе разъясняет, как действуют мошенники и как избежать обмана со стороны аферистов.
Побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверия – один из самых распространенных способов совершения хищения денежных средств с карт граждан.
Злоумышленники могут рассылать электронные письма, сообщения или уведомления в мессенджерах от имени кредитно-финансовых учреждений либо платежных систем.
Также мошенники представляются сотрудниками банков и сообщают о несанкционированных списаниях, обманом вынуждают оформить кредиты и перевести денежные средства на «безопасные» счета.
Нередко под надуманными предлогами просят сообщить PIN – код банковской карты, содержащиеся на ней данные.
Полученные сведения мошенники используют для несанкционированных денежных переводов, обналичивания денег или приобретения товаров способом безналичной оплаты.
Помните, что сотрудники кредитно-финансовой сферы и платежных систем никогда не присылают писем и не звонят гражданам с просьбой предоставить все данные.
Сотрудник банка может запросить у клиента только контрольное слово или ФИО.
При звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты и совершить какие - либо операции с картой или счетом.
Никто, в том числе сотрудник банка или представитель государственной власти не вправе требовать от держателя карты сообщить PIN-код или код безопасности.
Для того чтобы не потерять свои деньги рекомендую:
· Не принимать быстрых решений. Помните, что главная цель преступников – сбить вас с толку и не дать времени на обдумывание ситуации.
· Обязательно проверять информацию, которую вам предоставили.
При поступлении телефонных звонков из «банка» и попытках получения сведений о реквизитах карты и другой информации, необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка, либо перезвонить в организацию по официальному номеру, который расположен на оборотной стороне банковской карты.