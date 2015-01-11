Как уберечь себя от мошенников

Представитель Общественного совета при УМВД России по ЗАТО г. Озерск Алексей Марин, независимый эксперт Минюста РФ по антикоррупционной экспертизе разъясняет, как действуют мошенники и как избежать обмана со стороны аферистов.

Побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверия – один из самых распространенных способов совершения хищения денежных средств с карт граждан.

Злоумышленники могут рассылать электронные письма, сообщения или уведомления в мессенджерах от имени кредитно-финансовых учреждений либо платежных систем.

Также мошенники представляются сотрудниками банков и сообщают о несанкционированных списаниях, обманом вынуждают оформить кредиты и перевести денежные средства на «безопасные» счета.

Нередко под надуманными предлогами просят сообщить PIN – код банковской карты, содержащиеся на ней данные.

Полученные сведения мошенники используют для несанкционированных денежных переводов, обналичивания денег или приобретения товаров способом безналичной оплаты.

Помните, что сотрудники кредитно-финансовой сферы и платежных систем никогда не присылают писем и не звонят гражданам с просьбой предоставить все данные.

Сотрудник банка может запросить у клиента только контрольное слово или ФИО.

При звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты и совершить какие - либо операции с картой или счетом.

Никто, в том числе сотрудник банка или представитель государственной власти не вправе требовать от держателя карты сообщить PIN-код или код безопасности.

Для того чтобы не потерять свои деньги рекомендую:

· Не принимать быстрых решений. Помните, что главная цель преступников – сбить вас с толку и не дать времени на обдумывание ситуации.

· Обязательно проверять информацию, которую вам предоставили.

При поступлении телефонных звонков из «банка» и попытках получения сведений о реквизитах карты и другой информации, необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка, либо перезвонить в организацию по официальному номеру, который расположен на оборотной стороне банковской карты.