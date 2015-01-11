Сергей Гергенрейдер: «Общественный сектор становится значимым ресурсом»

В День местного самоуправления в Озерске состоялся V Общественный форум, который стал площадкой для открытого и заинтересованного диалога между инициативными гражданами и властью.

Форум под названием «Озерск – территория объединения сил» собрал вместе представителей общественного сектора, депутатов Собрания депутатов, членов Общественной палаты и Общественной молодежной палаты, руководителей предприятий, учреждений, организаций и активных горожан.

Участниками форума стали гости Озерска: Вера Барова, исполнительный директор Благотворительного Фонда развития г. Тюмени, Светлана Калимуллина, начальник главного управления молодежной политики Челябинской области, Михаил Комиссаров, руководитель фонда «Центр поддержки гражданских инициатив Челябинской области», Ольга Симонова, руководитель образовательного отдела фонда «Центр поддержки гражданских инициатив Челябинской области», а также делегаты из городов Касли, Кыштым, Снежинск и Тюмень.

Открытие форума состоялось в большом зрительном зале дворца культуры «Маяк». С приветствием к присутствующим обратился председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

- Юбилейный, пятый по счету, Общественный форум в Озерском городском округе - традиционное мероприятие Собрания депутатов и Общественной палаты, более того – это знаковое мероприятие региона.

В муниципалитете созданы все необходимые условия для реализации государственной политики в области гражданских инициатив. На протяжении последних лет планомерно ведется работа по поддержке некоммерческих организаций. На наших глазах общественный сектор становится значимым ресурсом для качественного улучшения жизни людей.

Я уверен, что форум – это ресурс, который позволяет увидеть масштаб возможностей. Искренне желаю участникам форума выработки востребованных на практике рекомендаций, укрепления взаимопонимания и партнерства.

Вместе с Сергеем Гергенрейдером для приветствия на сцену поднялся его заместитель Андрей Кузнеченков:

- Рад видеть полный зал на нашем мероприятии, заметно, что аудитория форума помолодела: увлеченные волонтерским движением юноши и девушки являются достаточно сильной командой, способной решать самые сложные задачи. За время пандемии мы соскучились по непосредственному общению и готовы к плодотворной работе.

Тот факт, что Озерский городской округ уже длительное время является достойным примером эффективного взаимодействия трех секторов – власти, общества и бизнеса, отметила в своем выступлении депутат Собрания депутатов, руководитель Общественной приемной Губернатора Челябинской области в Озерском городском округе Валентина Сылько:

- Несмотря на все сложности, вызванные коронавирусом, в 2020 году общественная жизнь, конкретно – проектная деятельность, в округе не замирала, а имела активное развитие. В прошлом году 14 общественных объединений и НКО получили поддержку в рамках конкурса, объявленного ПО «Маяк»; один проект стал победителем Фонда Президента РФ; два проекта выиграли гранты Фонда Губернатора Челябинской области.

С напутствием к участникам форума также обратилась заместитель председателя Общественной палаты Озерского городского округа Людмила Барышникова. Она поблагодарила озерских волонтеров за то, что они были на «передовой» во время пандемии и смогли оказать реальную помощь людям, находившимся на вынужденной самоизоляции и в трудной жизненной ситуации.

В ходе церемонии открытия официальные лица вручили наиболее активным озерским общественникам Благодарственные письма Совета муниципальных образований Челябинской области, Собрания депутатов Озерского городского округа, депутата Государственной Думы РФ Владимира Бурматова (его приветствие в форме видеообращениятранслировалось на большом экране).

Программа форума [leech=http://ozerskadm.ru/upload/03_2021/Программа%20V%20общественного%20форума_печать.docx]

помимо пленарного заседания включала работу трех секций: «Ресурсы для развития инициатив граждан» (ведущая – Н.С. Гаева), «ТОС – новая высота» (ведущая – Т. А. Беляева) и «Молодые лидеры как ресурс развития Урала» (ведущий - Николай Елисеев). Участники форума проявили большой интерес к предложенной повестке, разделились по группам и обсудили с приглашенными экспертами не только теоретические аспекты, но и практическую сторону вопросов.

В завершающей части форума были заслушаны доклады руководителей секций с информацией о результатах работы и предложениях для включения в резолюцию форума. С содержанием резолюции, а также с подробностями (о чем шла речь в секциях) можно будет в ближайшее время познакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления, в разделе «Общество – Общественный сектор»:

http://www.ozerskadm.ru/deputats/society/sector/[/leech]

Вжно отметить, что в этом году организаторы форума заострили внимание аудитории на памятной дате: 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она затронула судьбы миллионов людей, не обошла стороной и наш город: почти тысяча человек из различных предприятий и организаций были направлены на ликвидацию последствий ядерной катастрофы.

В память о героях, погибших и пострадавших во время ликвидации последствий аварии, была объявлена минута молчания. Участники V Общественного форума поручили делегации молодежи возложить цветы к расположенному в Озерске Памятнику мужеству ликвидаторов радиационных аварий.

Фото Владимира Беляева.























Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа