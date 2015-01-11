Проблемы жителей, обозначенные на приёме граждан, глава округа взял на личный контроль

Встреча с гражданами проходила в общественной приемной партии «Единая Россия». Практика показывает, что такие приемы дают возможность органам местного самоуправления оперативно реагировать на проблемы жителей, а часть вопросов удается решить прямо на месте. Кроме того, важную роль в ходе личного приема играет непосредственное общение граждан с должностными лицами.
– Эти приёмы хороши тем, что глава округа сразу видит решение этих проблем и может очень оперативно, даже в телефонном режиме дать поручения, получить детальную информацию, дать конкретные рекомендации по некоторым вопросам, – отметила Валентина Сылько. – Такие встречи очень полезны, поскольку помогают держать руку на пульсе тех проблем, которые тревожат наших жителей.
21 апреля озерчане пришли с разными вопросами. Жители посёлка Метлино высказали озабоченность не столько проблемами личного плана, сколько благоустройством и электроснабжением отдельных участков посёлка. Одно обращение – от врача Клинической больницы №71, у которой остро стоит вопрос по улучшению жилищных условий. Также были обращения от владельцев водных гаражей, которым необходимо урегулировать их местонахождение с учётом изменений законодательства. Житель посёлка Новогорный обратился за поддержкой в предоставлении помещения для работы общественной организации. С несколькими вопросами обратились родители детей, которые посещают один из детских садов Озерска. Свои проблемы родители пытались решить в рамках инициативного бюджетирования, но проект не стал победителем. Как оказалось, наиболее актуальные для родителей моменты можно решить в организационном порядке.
В ходе приема Евгений Юрьевич детально разбирал проблемы жителей округа, разъяснял последовательность и механизм их решений. По ряду вопросов им были даны поручения руководителям структурных подразделений администрации. Решение вопросов, поднятых на приеме граждан, Евгений Щербаков взял на личный контроль:
– Вопросы, которые к нам поступают, безусловно, крайне важные: это и благоустройство поселка Метлино, и тематика ЖКХ, и вопросы семьи. Отдельно хотел бы остановиться на обращении одной из работниц клинической больницы № 71: девушка, врач-стоматолог, приехала в Озерск работать уже более 10 лет назад, и никак не может добиться выделения служебного жилья. Вместе обратимся к руководству больницы и займемся решением этой проблемы.
Вчерашний прием длился больше трех часов, к нам поступило более 20 вопросов. Проработаем каждый и обязательно проинформирую о том, какие решения найдены. Считаю, что возможность такого прямого диалога – это самый действенный метод в решении проблем людей. Обязательно будем продолжать такую практику.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа