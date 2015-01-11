Власти Челябинской области выразили настороженность по ситуации с COVID-19

Власти Челябинской области настораживает складывающаяся ситуация с COVID-19 – процесс снижения числа новых случаев в регионе почти остановился.

Об этом сообщила на брифинге первый замгубернатора Ирина Гехт. По ее словам, сейчас ежедневное снижение составляет около одного – двух человек, в то время как в январе эта цифра равнялась 10-15.

«Это свидетельствует о том, что заболеваемость продолжается. Поэтому мы сохраняем настороженность», – отметила Гехт.

Она отметила, что стагнация идет на фоне огромного числа тестов ПЦР и увеличения размеров вакцинации. За все время в регион поступило более 258 тыс. доз вакцины от коронавируса, 255 тыс. из которых – это «Спутник V». На данный момент первый компонент поставили 206 тыс. человек, 126 тыс. уже завершили вакцинацию. Это 12% от планового числа.

Всего в области планируется привить 1 млн 618 тыс. жителей.

https://dostup1.ru/medicine/Vlasti-Chelyabinskoy-oblasti-vyrazili-nastorozhennost-po-situatsii-s-COVID-19_136457.html