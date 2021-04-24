2021-04-23YEKT06:00:00 | Новости Городские новости Праздничные майские мероприятия пройдут с некоторыми ограничениями 22 апреля состоялось заседание оргкомитета по празднованию 76-й годовщины Победы, который возглавил Евгений Щербаков. На заседании были приняты ключевые решения по празднованию 1 мая и Дня Победы.

В этом году в целях соблюдения мер профилактики распространения коронавируса решено отказаться от проведения в округе праздничного шествия в День весны и труда.

- Все решения, касающиеся проведения праздников с 1 по 9 мая проработаны с областным оперативным штабом. Наша задача – не усугублять эпидобстановку и не допустить роста заболеваемости коронавирусом. Но частично мероприятия для жителей округа будут проведены, - отметил Евгений Щербаков.

Предварительная информация по проведению праздничных мероприятий в Озерском городском округе.

1 мая будет проведена традиционная легкоатлетическая эстафета, начало которой запланировано на 10:00 утра. Также 1 мая открывается летний сезон-2021 в детском парке. Будут работать все аттракционы, на площадке детского парка выступят юные артисты и творческие коллективы Культурно-досугового центра.

Общегородское шествие в честь 1 Мая отменяется.

7 мая в 17:30 в поселке Новогорный состоится легкоатлетическая эстафета.

8 мая традиционный воинский ритуал «Вечерняя зоря» отменяется.

9 мая на площади им. В. И. Ленина состоится военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад начнется с торжественного выхода на площадь войсковых подразделений 93-й ордена Красной Звезды дивизии Росгвардии. Кроме того, по площади проедет военная техника.

После парада в сквере им. А. Б. Логинова пройдет небольшой концерт с участием агитбригады гарнизонного клуба дивизии и коллективов Культурно-досугового центра. Также участники агитбригады выступят на бульваре Гайдара (в 16:30) и в поселке Метлино (14:00).

9 мая в поселке Новогорный на площади у ДК «Энергетик» состоятся парад и выставка спасательной техники УУСЦ МЧС России. Начало в 10:00. В поселке Метлино, на площади у ДК «Синегорье» 9 мая с 12:00 до 15:00 пройдет концерт.

Вечером 9 мая планируется проведение салюта в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Бессмертный полк», как и в прошлом году, пройдет в онлайн-формате. Данное решение было принято, чтобы не подвергать опасности здоровье участников шествия. Виртуальный «Бессмертный полк» начнется 9 мая с 15:00 по местному времени. Подать заявку с данными об участниках Великой отечественной войны можно на сайте

Обращаем внимание жителей города, что 5 и 7 мая на площади им. В. И. Ленина с 10:30 до 13:00 состоится репетиция парада. В этот период времени будет перекрыто движение от перекрёстка пр. Ленина,57, 59 до перекрёстка с ул. Студенческой.

Информация предоставлена: В этом году в целях соблюдения мер профилактики распространения коронавируса решено отказаться от проведения в округе праздничного шествия в День весны и труда., - отметил1 мая будет проведена традиционная легкоатлетическая эстафета, начало которой запланировано на 10:00 утра. Также 1 мая открывается летний сезон-2021 в детском парке. Будут работать все аттракционы, на площадке детского парка выступят юные артисты и творческие коллективы Культурно-досугового центра.Общегородское шествие в честь 1 Мая отменяется.7 мая в 17:30 в поселке Новогорный состоится легкоатлетическая эстафета.8 мая традиционный воинский ритуал «Вечерняя зоря» отменяется.9 мая на площади им. В. И. Ленина состоится военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад начнется с торжественного выхода на площадь войсковых подразделений 93-й ордена Красной Звезды дивизии Росгвардии. Кроме того, по площади проедет военная техника.После парада в сквере им. А. Б. Логинова пройдет небольшой концерт с участием агитбригады гарнизонного клуба дивизии и коллективов Культурно-досугового центра. Также участники агитбригады выступят на бульваре Гайдара (в 16:30) и в поселке Метлино (14:00).9 мая в поселке Новогорный на площади у ДК «Энергетик» состоятся парад и выставка спасательной техники УУСЦ МЧС России. Начало в 10:00. В поселке Метлино, на площади у ДК «Синегорье» 9 мая с 12:00 до 15:00 пройдет концерт.Вечером 9 мая планируется проведение салюта в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.Акция «Бессмертный полк», как и в прошлом году, пройдет в онлайн-формате. Данное решение было принято, чтобы не подвергать опасности здоровье участников шествия. Виртуальный «Бессмертный полк» начнется 9 мая с 15:00 по местному времени. Подать заявку с данными об участниках Великой отечественной войны можно на сайте https://2021.polkrf.ru/ Обращаем внимание жителей города, что 5 и 7 мая на площади им. В. И. Ленина с 10:30 до 13:00 состоится репетиция парада. В этот период времени будет перекрыто движение от перекрёстка пр. Ленина,57, 59 до перекрёстка с ул. Студенческой.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-23YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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