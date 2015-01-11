Госавтоинспекция напоминает!

С 19 по 28 апреля на территории Челябинской области проводится профилактическое мероприятие «Тонировка».

Сотрудники Госавтоинспекции проводят работу по выявлению и привлечению к административной ответственности водителей, управляющих автомобилями со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 рублей. С 19 апреля на территории Озерского городского округа за данное нарушение составлено 16 административных материалов.

При отказе водителя устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. В случае его невыполнения водитель привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в виде штрафа от 2000 до 4000 рублей или административного ареста до 15 суток.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск