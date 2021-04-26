Во дворце культуры «Маяк» прошел вечер, посвященный 70-летию ансамбля танца «Зарево»

В этом масштабном мероприятии приняли участие 116 участников творческих коллективов МБУ «КДЦ». Поздравить и поддержать юбиляров пришли: подготовительный коллектив «Зарево» - ансамбль танца «Каблучок», ансамбли танца «Купава» и «Сорока», ансамбль песни «Аюшка».

Каждый выход артистов на сцену благодарные зрители сопровождали бурными аплодисментами и криками «браво».

Коллектив поздравили и подарили ему свои творческие выступления бывшие участники ансамбля «Зарево». Они специально приехали на юбилей родного коллектива из Челябинска, Калининграда, Екатеринбурга, Москвы и других городов.

В этот вечер 24 апреля прозвучало много добрых слов в адрес заслуженного работника культуры России Леонида Андреевича Иодловского, который на протяжении многих лет был руководителем ансамбля. Именно с его именем связаны творческий подъем коллектива, название «Зарево», присвоение ему в 1983 году звания «Народный», а в 2006 году – «Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области». Леонид Андреевич воспитал целую плеяду талантливых исполнителей. Некоторые из его воспитанников работают в профессиональных коллективах, а Яна и Владимир Садилкины достойно продолжают дело своего учителя, бережно сохраняют традиции, преумножают славу и мастерство ансамбля «Зарево».

Юбиляров поздравили:

- специалист по хореографии Челябинского государственного центра народного творчества, Председатель правления Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус, Заслуженный работник культуры России М.Ю. Склярова;

- начальник Управления культуры администрации ОГО С.В. Степанова;

- директор МБУ «КДЦ» В.П. Кудревич;

- художественный руководитель МБУ «КДЦ» Н.Ю. Алексеева.

Информация и фото МБУ «КДЦ».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46758/