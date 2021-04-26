Опрос: 70% уральцев проведут майские каникулы дома или на даче

Большинство жителей Уральского федерального округа (70%) намерено провести предстоящие длинные майские выходные дома или на даче. Каждый пятый уралец остается дома, потому что боится пандемии COVID-19, а каждый третий – не планирует в праздники тратить на отдых ни рубля/

Проведут майские каникулы дома или на даче 70% жителей Урала. В путешествие по России отправится всего 7% респондентов – это вдвое меньше, чем в среднем по стране (15%). Еще меньше доля тех жителей округа, кто планирует в мае посетить другие страны: всего 2%. Каждый пятый уралец вообще не намерен отдыхать и проведет каникулы на работе.

Третье (33%) заявили, что не боятся путешествовать на майские праздники из-за пандемии, потому что не собираются никуда ехать; 11% не боятся, потому что уже переболели коронавирусом, еще 10% – потому что вакцинировались (по официальным данным, в России пока вакцинировалось менее 6% населения). А 29% уральцев заявили, что несмотря на свои опасения, не готовы отказываться от поездки. Тех, кто отказался от поездки из-за страха заболеть, 22%.

Несмотря на то, что большинство участников опроса на Урале будут дома, участвовать в массовых мероприятиях в своих городах планируют 52% респондентов, причем 40% готовы к народным гуляньям, только если они будут проводиться на свежем воздухе. 20% не планируют участвовать в массовых мероприятиях из-за опасения заразиться коронавирусом.

Каждый третий житель УрФО (32%) не готов тратить на майские каникулы ни рубля. Еще 52% респондентов ограничат свой «отпускной» бюджет на майские 15 тыс. рублей; 10% опрошенных готовы потратить от 15 до 30 тыс. рублей, 3% – от 30 до 50 тыс., 2% – от 50 до 100 тыс. Тех, кто готов выложить за праздники в мае более 100 тыс. рублей, не нашлось.

*Опрос проведен 22-26 апреля по репрезентативной выборке среди 1 000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

https://dostup1.ru/society/Opros-70-uraltsev-provedut-mayskie-kanikuly-doma-ili-na-dache_136603.html