В Озерск приехал легенда российского хоккея Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов является первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также совсем недавно вошел в Общественный совет ГК «Росатом» и свое знакомство с отраслью решил начать с первенца атомной промышленности – нашим городом и «Маяком».
Уважаемого гостя в поездке по Озерску сопровождали глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. В первую очередь, Вячеслава Фетисова пригласили на градообразующее предприятие, где познакомили с историей и сегодняшним днем атомного производства в Озерске.
Затем Вячеслав Фетисов побывал на строительной площадке, где в ближайшей перспективе будут созданы все условия для занятий хоккеем – войдет в строй крытая ледовая арена. Легендарный хоккеист осмотрел СОК, поинтересовался ходом работ у главного инженера РСУ ФГУП «ПО «Маяк» Максима Живина. Олимпийский чемпион пообщался со строителями СОК и представителями хоккейного клуба «Маяк-Гранит». Расписался на клюшках и шайбах озерских хоккеистов, сфотографировался со всеми участниками встречи.
В завершение поездки Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями:
- Я в восторге от того, что увидел. Фантастическая атмосфера. Наши отцы и деды здесь создали настоящий щит для страны. И это ощущается во всем: на производстве, в архитектуре города. Здесь был подключен тот ресурс, который может быть только у великого народа. Люди не останавливались на месте, сделали атом безопасным. Я очень хорошо понимаю это, являясь послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде. Здесь, у вас, работают профессионалы, понимающие свою миссию, свою роль. Замечательно, что в городе строятся спортивные объекты - это значит, что Росатом и производственное объединение «Маяк» поддерживают атомграды, это значит, что спорт в Озерске будет развиваться. Объект, на котором я побывал, многофункциональный, в нем предусмотрено практически все, чтобы проводить турниры. Обязательно приеду на открытие спортивно-оздоровительного комплекса, позову с собой друзей, с кем я играл многие годы, устроим спортивный праздник.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа